Coronavirus afecta riñones, cerebro y corazón, según un estudio

Partículas del coronavirus fueron halladas en otros órganos y no solo ataca la faringe y los pulmones, dice un nuevo estudio.

El estudio basado en 27 autopsias de pacientes fallecidos en Alemania, encontró rastros del virus en células del corazón, el hígado, los riñones, el cerebro y la sangre.

Los resultados indican que, cuando el Covid se convierte en una enfermedad multiorgánica, no es solo por una reacción excesiva del sistema inmunitario que ataca tejidos propios como se había propuesto. También es por los daños directos que causa el coronavirus SARS-CoV-2 en órganos vitales.

Esta comprensión más precisa de la enfermedad, confirma que los antivirales, además de los fármacos que regulan el sistema inmunitario, pueden mejorar el tratamiento de los pacientes que sufren complicaciones graves. De cara al futuro, puede guiar a los médicos y a las compañías farmacéuticas para mejorar las terapias de la Covid.

“Estos hallazgos indican que el SARS-CoV-2 tiene un organotropismo amplio”, concluyen los autores de la investigación en la revista The New England Journal of Medicine, en referencia a que el coronavirus puede infectar múltiples órganos.