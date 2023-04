Estudio confirma la cantidad de relaciones que debe tener una pareja para ser feliz

¿Entre más encuentros sexuales tenga una pareja más feliz será? Esto ha confirmado un estudio.

Durante mucho tiempo se pensó que mientras más sexo tenías, más feliz serías. Pero un estudio demuestra que la relación se rompe cuando lo practicas más de 2 veces a la semana.

El estudio titulado "Sexual Frequency Predicts Greater Well-Being, But More is Not Always Better" menciona que la relación solo es significativa para personas que se encuentran en una relación estable.

El estudio creó una curva de asociación, es decir que la relación entre felicidad y frecuencia iba creciendo hasta llegar a su tope en la cantidad: una vez a la semana. Cuando el número sube, la relación disminuye.

Tabla de relación Felicidad y Frecuencia Sexual. (Foto: ResearchGate)

Una publicación de El Español cuenta la frecuencia en relaciones que debes tener según tu edad. Las personas entre 19 y 29 años tienen alrededor de 112 encuentros sexuales en el año (1 o 2 veces a la semana). Para la siguiente década son 86 veces al año (1.6 veces a la semana). Este número se reduce a la mitad entre los 39 y 49 años.

Otro estudio publicado en los Archives Sexual Behavior habló de las diferencias entre la percepción que le dan las personas solteras y personas con pareja, a la conexión que hay en la satisfacción sexual y la felicidad.

Las personas solteras le dan más peso a la satisfacción sexual. (Foto: Pexels)

Se descubrió que las personas solteras le dan un gran peso a la satisfacción sexual en pareja. Básicamente lo ven como un elemento clave para ser feliz.