El evento "Bikini Open" que causó críticas a la Municipalidad de Zacapa

Un evento de "Bikini Open" terminó con molestia y críticas en contra de la Municipalidad de Zacapa.

La diversión y entretenimiento de Semana Santa se vio interrumpida en Zacapa, luego que como parte del show se presentara un "Bikini Open" frente a niños y familias que vieron la actividad como inadecuada.

El hecho ocurrió durante la actividad de Verano Fest 2025 promovida por la Municipalidad de Zacapa en la playa conocida como "La Poza de Cheyo".

"¡Qué vergonzoso show realizado en La Poza de Cheyo... Todo iba muy bien, (habían) lanchas, comida, diversión para niños, hasta que a alguien se le ocurrió dar un espectáculo vergonzoso... con bailes eróticos y mujeres mostrando sus partes íntimas, todo esto a la vista de los niños ahí presentes", escribió uno de los inconformes en sus redes sociales.

La actividad había sido promovida por la Municipalidad de Zacapa, incluso, la alcaldesa, Xiomara Ovalle, acudió a la inauguración de la actividad que se realizó el Jueves Santo 18 de abril y estuvo entregando desde alimentos, hasta inflables para los niños, hecho que fue promovido en sus redes sociales.

El problema con el "Bikini Open" ocurrió el Viernes Santo. En imágenes compartidas en redes sociales, se observa cómo una mujer baila con poca ropa frente a hombre y niños que la observan.

Hubo quienes recordaron que la ejecución de "actos sexuales frente a personas menores de edad" es sancionado con prisión.

"Señores Municipalidad de Zacapa 2024-2028. Esperamos que presenten denuncias. Ya que no como no sabían lo que contiene un show de bikini Open me parece que si saben quiénes fueron los responsables", escribió una usuaria.

Las críticas escalaron, por lo que la Municipalidad de Zacapa emitió un comunicado en el que se desligan de la actividad donde se utilizó la imagen de mujeres.

"Se informa a la población en general que el show conocido como 'bikini Open', realizado el día de ayer (Viernes Santo 18 de abril) no forma parte de las actividades oficiales del Verano Fest 2025", manifestaron.

Además, indicaron que el evento "fue organizado de manera independiente por una empresa local, y es completamente ajeno a la programación planificada por la Municipalidad".

Mira aquí el video que captaron presentes en la actividad y que fue el origen del conflicto con los residentes de Zacapa que acudieron a la actividad.