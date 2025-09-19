Anulan condena por narcotráfico contra excandidato a diputado

Después de casi dos años de cárcel, Óscar Montt, excandidato a diputado por el partido BIEN recuperó su libertad, luego de que la Sala Primera de Apelaciones anulara la condena de 12 años impuesta en su contra por delitos de narcotráfico.

El 7 de mayo de 2023, el Tribunal Tercero de Sentencia Penal condenó a Montt a 12 años de cárcel tras encontrarlo culpable de transportar paquetes con cocaína. Sin embargo, la Sala revisó el caso y decidió revocar la condena tras casi dos años privado de libertad.

Por otro lado, Marcos Alexander Álvarez Rodríguez, también involucrado en el mismo caso, fue condenado a 20 años de prisión por tráfico de drogas y portación ilegal de arma de fuego.

Oscar Montt Solares y Marcos Alexander Álvarez Rodríguez durante el juicio ante el Tribunal Terecero de Sentencia. (Foto: Redes Sociales)

Durante un operativo efectuado en diciembre de 2023, se interceptó a Montt, quien viajaba en un vehículo acompañado de Álvarez. Al hacer la inspección del carro, las autoridades encontraron varios paquetes, aunque solo uno contenía cocaína y los demás eran trozos de madera.

También le encontraron armas de fuego, las cuales estaban debidamente documentadas.

Oscar Montt fue capturado el 12 de diciembre de 2023 durante un operativo en coordinación con el Centro Transnacional Antipandillas (CAT).