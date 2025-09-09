Otorgan libertad condicional a exjefe de informática del TSE vinculado a caso Semilla

-

Jorge Santos Neill, exjefe de informática del TSE, recupera su libertad tras una resolución judicial.

La jueza María del Carmen Zamora, del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, otorgó una medida sustitutiva a Jorge Santos Neill, exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y vinculado al caso "Corrupción Semilla".

El exfuncionario fue capturado en enero de 2025, tras la revocación de una medida sustitutiva anterior. Sin embargo, con esta decisión, Santos Neill podrá enfrentar el proceso en libertad, bajo condiciones impuestas por el juzgado.

Jorge Santos Neill sale de prisión tras ser beneficiado con medida sustitutiva. (Foto: Wilder López/Soy502)

Atenderá su salud

Tras conocer la resolución, Santos Neill afirmó que su liberación le permitirá atender problemas de salud que no pudo tratar adecuadamente durante su reclusión. "Podré tomarme el tiempo para tratar mis enfermedades", dijo al salir de la audiencia, además de prepararse para enfrentar el inicio del debate programado para el 24 de febrero de 2025.

Santos Neill enfrenta cargos por los delitos de: abuso de autoridad, falsedad material con agravación electoral, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica con propósito electoral.

La defensa del exdirector de Informática del TSE denunció violaciones a sus Derechos Humanos en el proceso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Durante la audiencia, el defensor de Santos Neill, solicitó que se le otorgue una medida sustitutiva, y argumentó vulneraciones a sus derechos humanos durante su actual detención preventiva.

El Ministerio Público (MP) se opuso con firmeza a la petición y alegó que el aludido ya ha incumplido medidas judiciales previas y representa un peligro de fuga. Ahora será el juez del Juzgado de Mayor Riesgo B quien deberá resolver si concede o rechaza la solicitud.

Jorge Santos Neill, vinculado al caso Corrupción Semilla, busca recuperar su libertad. (Foto: Wilder López/Soy502)

La defensa del exfuncionario asegura que su detención ha estado marcada por traslados arbitrarios y condiciones inadecuadas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Incumplimiento judicial

El MP aseguró que el exfuncionario evadió los compromisos cuando tuvo arresto domiciliario, incluyendo movilizaciones no autorizadas. Estos hechos, según la Fiscalía, reflejaron un patrón de conducta evasiva y justificaban mantenerlo en prisión preventiva para evitar que obstaculice la investigación.

La fiscal Leonor Morales, de la FECI, acusó al exdirector de Informática del TSE de violar condiciones de arresto domiciliario. (Foto: Wilder López/Soy502)

Vulneración de derechos

Por su parte, la defensa sostuvo que Santos Neill ha sido víctima de traslados arbitrarios, medidas de seguridad excesivas y condiciones de detención que, a su juicio, violan los derechos humanos.

Ante ello, explicó que ha presentado una exhibición personal, una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y una solicitud de medidas cautelares ante la OEA.

También notificaron del caso a la Oficina contra Tratos Crueles e Inhumanos.

La jueza María del Carmen Zamora del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal deberá resolver si concede o no la medida sustitutiva. (Foto: Wilder López/Soy502)

Su abogado agregó que el exdirector tiene arraigo familiar, laboral y académico, ya que es ingeniero en sistemas y catedrático universitario, por lo que no existen razones válidas para mantenerlo detenido.