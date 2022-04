Exfiscal de FECI envía una carta desde prisión y habla de intereses ocultos

La exjefa de la FECI en Quetzaltenango, Virginia Laparra, envió una carta abierta desde prisión en la que detalla supuestos "intereses" en su detención.

EN CONTEXTO: Virginia Laparra queda ligada a proceso y es enviada a Matamoros

Desde la prisión de Matamoros, la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con sede en Quetzaltenango, Virginia Laparra, envía una carta en la cual explica que hubo "intereses" e ilegalidades en su aprehensión y encarcelamiento.

Esta es la segunda misiva que escribe Laparra y en la primera explicó que una denuncia administrativa en contra de un juez de paz de Primera Instancia Penal la llevó a la cárcel.

Según Laparra, todo inició luego que presentara la denuncia y el Juez denunciado solicitó audiencia, así como las actas y medios de prueba que lo sindican, pese a no ser parte en el caso. Aún así, le entregan lo requerido y hasta más.

También refiere que su encarcelamiento benefició al Juez de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, Lester Castellanos Rodas, a quien le "dejaron el camino libre para no tener tachas y ahora ser relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura.

Así como al abogado y exasesor de la Secretaría General de la Presidencia, Omar Barrios, para postularse a la Corte de Constitucionalidad, pues ahora "no tendría tacha por esa denuncia penal".

"Que yo esté presa es un gran beneficio para Castellanos Rodas y Omar Barrios, pero es un gran daño para la institucionalidad y el estado de derecho de Guatemala", sentenció la exfiscal.

Esto dice la Carta:

Desde el Centro de Detención Mariscal Zabala

Carta abierta al Pueblo de Guatemala

Estamos ya en Semana Santa, fechas que no podré disfrutar junto a mi familia pues estoy en prisión preventiva por faccionar 4 denuncias administrativas contra un Juez Penal de Mayor Riesgo.

En razón que permanezco la mayor parte del tiempo en mi celda, he decidido compartir los motivos de esas denuncias administrativas, no sin antes aclarar que NO me he quedado del centro de detención donde estoy, lo que he hecho es referir las circunstancias que atañen a mi condición de prisión que estimo son desproporcionadas a los hechos.

Se faccionaron 4 denuncias administrativas, en términos sencillos por las siguientes razones:

1. El Juez denunciado solicita certificación de una audiencia y pide le den el acta y audio de esa audiencia, el juez denunciado no es parte de ese caso, le proporcionan esa certificación pero:

a) Se le dan 30 minutos (NUNCA HE VISTO ALGO IGUAL)

b) El Juez denunciado la solicita en su calidad de Juez

c) El Juez que le extiende la certificación no tiene a su cargo el expediente.

d) La certificación contiene, al menos, certificación de 2 audiencias, otorgándole audio y acta, el disco además, tiene otros 6 audios, es decir, al Juez le certifican una audiencia que no pidió y tiene otros 6 audios que se ignora quién se los dió o cómo los obtuvo.

e) El Juez que extiende la certificación no cumple con lo ordenado por la ley de notificar esa certificación a las partes.

f) El expediente original no tiene incorporada esa tramitación.

2. Me abrieron 2 causas por el mismo caso en 2 Juzgados, en distintos departamentos.

3. No me notifica actuaciones de las audiencias de adhesión de los 2 primeros querellantes adhesivos.

La gran pregunta ha sido: ¿Por qué mandar a aprehenderme con urgencia un día antes de la primera audiencia por mí solicitada que el Juzgado aceptó señalar (después de diversos requerimientos) y en el que debíamos estar todos los sujetos procesales?

1) ¿Por qué en esa audiencia se discutiría que no era el Juzgado de Guatemala sino el de Quetzaltenango el competente para conocer?

2) INTERESANTE: Porque el 9 de marzo de 2022 estaba señalada audiencia de OPOSICIÓN A LA DESESTIMACIÓN del caso o denuncia penal en contra de Lesther Castellanos Rodas y Omar Barrios. Esa audiencia también la solicité yo y claro, estando presa no podría llegar... sin mi presencia desestimaron esa audiencia.

Ello les dejaba libre el camino a Castellanos para no tener tachas y ahora ser relator de la Oficina contra la Tortura... ¡Increíble! Pues yo estoy en una constante tortura por su causa, soy claustrofóbica y en encierro es una tortura, pero ¿a él le interesa?

2) La segunda denuncia se realiza porque el Juez de mayor riesgo incorpora declaraciones de un sindicado, de los hijos de este, y declaraciones de testigos de un expediente penal en su conocimiento a una denuncia administrativa que le había presentado la parte querellante.

Las declaraciones del sindicado eran especiales porque eran parte de una tramitación para colaborador eficaz. La supervisión de tribunales refirió que la incorporación de aquellas declaraciones eran impertinentes o no necesarias para su defensa.

3) Las otras 2 denuncias se presentaron en razón que el Juez de mayor riesgo apareció en, al menos, 2 medios televisivos a referirse a mi persona y mi actuación como fiscal, así como a la persona querellante adhesiva.

En concreto, esos fueron los motivos de las denuncias.

Ahora bien, en un correcto estado de derecho debiera existir igualdad procesal y estando claro que estoy en prisión preventiva por haber presentado múltiples requerimientos al órgano jurisdiccional durante 4 años, hoy alguien me prestó un periódico y leí el caso de Howard Yang quien en fecha 12 de abril se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo "D" luego de haber estado rehuyendo una orden de aprehensión DURANTE 5 AÑOS le otorgaron medidas sustitutivas en tanto yo estoy en prisión por haber intentado durante 4 años ser parte del proceso.

Veamos ¿por qué? presenté diversos requerimientos:

1) En la Primera Audiencia del caso me presenté y NO SE ME QUISO RECONOCER COMO SUJETO PROCESAL, sino hasta en la apelación de amparo.

A Omar Barrios le benefició esa desestimación pues ahora para la nueva elección a la Corte de Constitucionalidad no tendría tacha por esa denuncia penal. Que yo esté presa es un gran beneficio para Castellanos Rodas y Omar Barrios, pero es un gran daño para la institucionalidad y el estado de derecho de Guatemala.

Ahora bien, con ellos en la altas esferas del poder, a donde llegaron enviándome a prisión, cómo puede esperar el pueblo de Guatemala que vayan a velar por los intereses de la población. Lo que es seguro que son capaces de hacer, es desaparecer a quien le hace estorbo como yo, pero, sigo aquí, estoy presa, pero SIGO VIVA y aún atesoro la esperanza de una ¡Guatemala mejor!

Guatemala 15 de abril 2022

Virginia Laparra

Exjefa de la FECI

con sede en Quetzaltenango

El caso contra Laparra

Laparra quedó ligada a proceso por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones a inicios de marzo de este año, luego de una denuncia presentada por Lester Castellanos en 2018, en la que señala una supuesta filtración de información.

La investigación había sido desestimada, pero fue retomada por la actual Fiscal General Consuelo Porras, quien reactivó el caso, después de sancionar a dos fiscales por no haber encontrado indicios de actos irregulares.