Exgobernador capturado por asesinato también era analista en seguridad

El exgobernador de Alta Verapaz, Fernando Rodríguez, fue capturado el viernes pasado acusado de asesinato. En la actualidad era analista en temas de seguridad y ejercía como abogado.

Fernando Rodríguez Klarck fungió como Gobernador de Alta Verapaz de 2022 a 2023, nombrado por el entonces presidente Alejandro Giammattei.

En 2022, mientras se desempeñaba como gobernador, se registró un ataque armado en el que perdió la vida el ingeniero Carlos Dubón. La investigación apunta a que Rodríguez Klarck estuvo detrás de ese asesinato.

Aunque en lo público, era un funcionario y abogado, se cree que tenía una doble vida y coordinó con los sicarios dicho crimen.

En la actualidad, Rodríguez seguía ejerciendo, pero además, participaba en programas televisivos como analista en temas de seguridad.

En una de sus últimas apariciones públicas, de enero de este año, se refirió a la fuga de pandilleros del Barrio 18.

El asesinato

Carlos Dubón, era un ingeniero de 32 años, pero el 25 de septiembre de 2022, cuando transitaba por la a 3ª avenida y 3ª calle de la zona 4 de Cobán, Alta Verapaz, fue atacado a tiros.

Un hombre y una mujer se conducía en una motocicleta, desde la cual le dispararon.

Ese mismo día fue capturada Dora Sabrina Ortiz Hernández, acusada de ser la sicaria que disparó. Ella ya fue juzgada y condenada por este hecho.

Al piloto de la motocicleta también lo capturaron y aunque en Alta Verapaz, le modificaron el delito y le otorgaron medida sustitutiva, posteriormente con acciones legales el MP y querellantes, lograron que lo capturaran de nuevo. Actualmente está ligado a proceso penal.

Mientras, el exgobernador, pieza clave en el caso, fue detenido y deberá enfrentar el proceso.

Habló con sicarios

Según la investigación, el día del asesinato del ingeniero, el entonces Gobernador Rodríguez, se comunicó con los sicarios.

Está acusado de tres delitos como autor intelectural y material del hecho. "El día de la ejecución, llegó a la escena del crimen en un vehículo de la Gobernación Departamental y previo al hecho tiene comunicación con los sicarios", comentó una fuente.

Además, se cree que más personas estarían involucradas.

El movil del crimen estaría relacionado con denuncias de actos de corrupción en contra de políticos en Alta Verapaz.