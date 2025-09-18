Exministra de Comunicaciones se suma al partido Viva

-

Tras haber formado parte del Gabinete de Gobierno del presidente Bernardo Arévalo, Jazmín de la Vega se sumó a las filas del partido Viva.

La exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, fue presentada este jueves 18 de septiembre como dirigente del equipo de organización y proselitismo del partido político Visión con Valores (Viva), en el área metropolitana.

La actividad se llevó a cabo en un hotel capitalino y ahí el excandidato presidencial Armando Castillo habló sobre "la urgencia de nuevos liderazgos, que no solo entiendan la seria problemática, sino que tengan la capacidad y el carácter para enfrentar y resolver los serios problemas como el tráfico, el tratamiento de la basura y la falta de agua en los hogares guatemaltecos".

El expresidenciable Armando Castillo dio la bienvenida a la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega. (Foto: Cortesía)

En ese marco, resaltó la formación académica de la exfuncionaria, de quien dijo: "tiene una trayectoria intachable, tal como lo demostró cuando, en su calidad de ministra de Comunicaciones, se negó a actuar al margen de la ley ante órdenes ilegales del actual gobernante".

De la Vega también se refirió a su paso por el Gobierno y aseguró que ella fue "una de las que luchó contra la corrupción", y remarcó que pese a su labor "no se pudo trabajar".

Durante su intervención, la exministra Jazmín de la Vega dijo que combatió la corrupción cuando formó parte del Gabinete de Gobierno. (Foto: Cortesía)

Su salida del Gobierno

Jamín de la Vega fue la primera ministra de Comunicaciones del gobierno de Bernardo Arévalo y fue destituida en mayo de 2024, cuatro meses después de haber asumido el cargo.

El mandatario indicó en aquel entonces que su separación del puesto se debía a que "incumplió con una estructura de pagos acordada" a empresas que tienen contratos con el Estado, hecho que, según él, "condujo a la pérdida de confianza".

Tales declaraciones propiciaron que la exfuncionaria se pronunciara, y, durante una conferencia de prensa, expuso su decepción "de que no hayan valorado a la persona que tenían al frente del Ministerio".

"Con la energía, la dedicación y la entrega que yo le puse al ministerio, sacrificando a mi familia, mis fines de semana, solo me dijeron que ya no más", mencionó.