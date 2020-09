Los derrumbes, las inundaciones y las dificultades que han sido evidentes en el Libramiento de Chimaltenango, son un "tema político", aseguró el exministro de Comunicaciones, Luis Benito.

El exfuncionario, que comparó a Jimmy Morales con el expresidente Jorge Ubico, por sus obras, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter e hizo referencia a las nuevas inundaciones en el Libramiento.

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

"Ahora no hay derrumbes, hay inundaciones, tapan las cunetas, cómo no??? Todavía dicen que no es tema político", manifestó Benito, quien acompañó su comentario con un video.

Noticias del Libramiento de Chimaltenango!!! Ahora no hay derrumbes hay inundaciones, tapan las cunetas, como no??? Todavía dicen que no es tema político...el tiempo descubre la verdad decía mi Padrino (QPD). pic.twitter.com/jgi2nIevf9 — José Luis Benito (@JosLuisBenito3) September 21, 2020

Desde hace más de cuatro semanas una poza de 150 metros ha limitado el paso en el Libramiento de Chimaltenango, debido a que varios vecinos optaron por cerrar los drenajes de desfogue de aguas pluviales que estaban dañando sus plantaciones y acusan a las autoridades de haber realizado un mal diseño.

En julio pasado se realizaron más de 31 allanamientos y 29 órdenes de captura derivado de varias investigaciones del Ministerio Público. Aunque se pidió orden de aprehensión para el exministro Benito, el juez Mynor Moto, no lo aprobó.