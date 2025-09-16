Exnovio de Belinda contará su historia de amor en una película

-

La trama mostrará los inicios de un romance adolescente que marcó la vida de Belinda.

A pesar de que la mayoría de los romances de la actriz mexicana han sido públicos, hay uno que pasó desapercibido y sucedió en su adolescencia, al inicio de su trayectoria a la fama, y saldrá a la luz en una película.

Hace más de 20 años, Belinda tuvo un intenso romance con Ricardo Martínez, quien fue uno de sus bailarines, y está a punto de revelar todos los detalles en un largometraje titulado Ricardito.

"Ricardito" revelará uno de los capítulos más ocultos de la vida amorosa de la cantante. (Foto: X)

A través de sus plataformas, Martínez ha compartido algunas imágenes y videos sobre el avance de las grabaciones y de la actriz que interpreta a la cantante con el nombre de Linda.

Ricardo Martínez compartió avances de la producción inspirada en su historia de amor. (Foto: X)

De acuerdo con la información proporcionada por el periodista Javier Ceriani, la artista comenzó su romance con Ricardo cuando tenía 15 años, debido a que formaba parte de su equipo de baile para la gira Azotea de 2004.

Por el momento, los detalles de la trama y la fecha de lanzamiento del proyecto continúan en secreto.