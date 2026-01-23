Experto revela secretos para la mejor producción agrícola ahora

-

Para asegurar el éxito y la optimización de la producción agrícola, es fundamental aplicar estrategias técnicas que van más allá de la siembra. Expertos en agronomía subrayan la importancia de conocer la fertilidad del suelo, la correcta densidad de siembra y el manejo de plagas mediante monitoreo constante.

Descubra los factores cruciales, desde la preparación del terreno hasta la planificación financiera para emprender negocios agrícolas de forma sostenible y eficiente.

Para tener éxito en los cultivos es necesario pensar en el cuidado de los mismos y tener en cuenta algunos aspectos importantes, como labores de siembra, fertilizaciones, manejo de plagas y enfermedades.





En algunos sectores del departamento se han realizado ferias de emprendedores y agricultores. (Foto: Juan Carlos Aquino/Colaborador)

También se debe prestar atención durante el crecimiento para detectar necesidades del mismo y así corregirlos oportunamente, explica el ingeniero agrónomo Gerardo Cordón.

Para lograr un cultivo en excelentes condiciones, se debe partir del conocimiento del suelo donde se sembrará, a partir de allí se evalúa su fertilidad, capacidad de retención de agua, cultivos antecesores, plagas y malezas.





Refiere que otro factor importante al cual prestar atención antes de iniciar es el clima.

Una vez implantado el cultivo, se debe cuidar programando monitoreos para evitar plagas o enfermedades que disminuyan la producción.





Siguiendo estas estrategias se consigue optimizar la producción, pero, además de los anteriores, te damos estos consejos:

1. Distribuye correctamente las plantaciones

Al hablar de distribución de semilla, podemos asociarlo con densidad de siembra, que también es un factor importante para el cuidado de los cultivos. De igual manera hace referencia a que la distribución de cada semilla dentro del lote sea adecuada, evitando superponer semillas o dejar huecos.

2. Monitorear para evitar plagas

Actualmente, existen alarmas de presencia de insectos, que ayudan al productor a mantenerlo atento ante probables ataques.

Una forma de estar atento también es conocer el ciclo de las plagas y su clima ideal de proliferación, para que cuando este se dé, se pueda frenar a tiempo el ataque.

Durante el monitoreo de los lotes se debe tomar nota y llevar un archivo de cada lote por separado con las plagas y malezas que se encuentran.

3. Optimiza la luz y la temperatura

Otro aspecto importante al momento de la germinación es la temperatura del suelo. Siempre se necesita de una temperatura mínima para germinar. Si esa temperatura no alcanza, la semilla se mantiene latente por un tiempo hasta perder capacidad germinativa.





A tener en cuenta para emprender

1. Planificación y estrategia

Hay que decidir qué quieres cultivar (hortalizas, frutas, miel, etc.) y encontrar un mercado específico.

Investiga el mercado: realiza estudios para entender la demanda local y las posibilidades de exportación.

Elabora un plan de negocios: detalla operaciones, finanzas, marketing y estrategia de ventas.

Plan de manejo de finca: crea una guía técnica con inventario, croquis del terreno y plan de acción.





2. Aspectos legales y financieros

Permisos y licencias: investiga requisitos locales, estatales y federales para operaciones agrícolas y venta de productos.

Financiamiento: busca préstamos, subvenciones o programas de apoyo para emprendedores agrícolas.

Aspectos legales: constitución de empresa, registro

3. Operaciones y producción

Terreno y agua: asegura el acceso confiable a agua y conoce las regulaciones hídricas.

Preparación del suelo: analiza y enmienda tu tierra según sea necesario (cal y materia orgánica).

Tecnología y equipos: invierte en maquinaria adecuada (tractor, pulverizador) y sistemas de riego (goteo, aspersión).

Manejo de plagas: implementa un control integrado para prevenir enfermedades.

Innovación: adopta tecnologías para mejorar la eficiencia y sostenibilidad.

