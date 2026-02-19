Explican incremento en el precio de la carne en Guatemala

-

El INE asegura que el incremento está dentro de márgenes moderados.

TE PUEDE INTERESAR: Así aumentó el precio de la Canasta Básica en 2025

Durante una citación en el Congreso con autoridades del Ministerio de Economía (Mineco), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirmaron y explicaron el incremento en el precio de la carne de res.

Según datos del Mineco, Entre los datos presentados, indicaron que la carne para asar pasó de Q34.49 a Q36.63 entre finales de enero y mediados de febrero, mientras que otros cortes también mostraron incrementos.

Óscar José Chávez, director del INE, dijo que el incremento existe dentro de márgenes moderados, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). "La carne sí tuvo un aumento... identificamos una variación mensual menor al 1%", explicó y agregó que, en términos generales, el costo de la canasta básica se mantiene estable con "una pequeña disminución respecto al precio de diciembre, alrededor de 0.30%".

Ante lo expuesto, el intercambio con los diputados fue tenso, aunque centrado en la diferencia entre mediciones técnicas y percepción ciudadana. "No manejamos precios por libras, sino índices de precios al consumidor", puntualizó.

MAGA vincula el alza a demanda internacional y evalúa importaciones. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario)

Por su parte, María Fernanda Rivera, titular del MAGA, confirmó que el fenómeno tiene componentes externos que inciden en el mercado nacional, como la reducción del hato ganadero en Estados Unidos, la cual ha generado mayor demanda de ganado en pie en la región.

"Los inventarios más bajos desde hace 75 años... eso genera presión en todos los mercados", explicó. Además, lo anterior incentiva exportaciones desde Centroamérica. "Hay una preferencia por enviar hacia allá el ganado en pie", señaló.

No obstante, indicó que el precio pagado al productor guatemalteco sigue siendo bajo. "El precio se mantiene entre nueve y diez quetzales por libra en ganado en pie".

La ministra de Agricultura, Fernanda Rivera, explicó que la salida de ganado guatemalteco a Estados Unidos a través de México está provocando un aumento en el precio de la carne en Guatemala.

: cortesía pic.twitter.com/LTPXWzXNQL — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) February 19, 2026

Ante el escenario, el MAGA informó que se analizan acciones para contener el impacto interno, entre ellas la diversificación de proveedores. "Desde el año pasado empezamos a trabajar con otros países... entre ellos Suramérica", indicaron, mencionando a Brasil dentro de las evaluaciones técnicas.

En la citación, a cargo de diputados de la bancada VOS, los congresistas argumentaron que el comportamiento al alza no responde únicamente a factores temporales de fin de año, sino a una tendencia sostenida.

"La escalada empezó ya por el mes de noviembre y ha sido sostenida... terminó enero, continuaron, estamos en febrero, continúa", señalaron, al citar recorridos y consultas en mercados.

La citación se realizó este jueves 19 de febrero con diputados de la bancada VOS.

Monitoreos

Por su parte, la ministra de Economía, Gabriela García, señaló que mantienen verificaciones directas en puntos de venta. "Tenemos dos fuentes de información, mercados municipales... y los supermercados", explicó.

Según sus registros, sí se han detectado variaciones recientes. "Se ha verificado que ha existido una variación... una fluctuación en esta semana".

Asimismo, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) informó que se mantienen procesos de verificación ante denuncias del sector comercial. "Necesitamos realizar un monitoreo constante para poder establecer una adecuada explicación", indicaron.

También mencionaron señalamientos hechos públicamente por expendedores.

DIACO investiga posibles abusos y problemas de abastecimiento. (Foto: Jose Luis Pos/Nuestro Diario)

Entre las hipótesis bajo análisis figura el abastecimiento regional. "Hay un problema con la carne que viene de Nicaragua... no hay carne y entonces van a subir los precios", explicaron, al referirse a declaraciones del propio sector.