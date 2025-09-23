Explora los museos de Sololá y su legado cultural e histórico

-

Descubre los museos de Sololá, guardianes de la memoria cultural del lago Atitlán y su riqueza arqueológica e histórica.

En Sololá, los museos se han convertido en guardianes de la memoria histórica y cultural de los pueblos que rodean el lago Atitlán. Si planeas visitar este paradisiaco departamento, no puedes dejar de conocerlos.

Uno de los más destacados es el Museo Arqueológico de San Andrés Semetabaj, considerado el de mayor accesibilidad. Allí se resguardan piezas del periodo preclásico tardío, provenientes de la ciudad perdida de Panajachel y de sitios arqueológicos como Chukumuk y Chuitinamit, en Santiago Atitlán.

Fragmentos del pasado tz’utujil se exhiben para el público visitante. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

También sobresale el Museo Tz'unun Ya', en San Pedro La Laguna, dedicado a la cultura tz'utujil. Cuenta con salas temáticas que explican la formación del lago, la historia y cosmovisión del pueblo, además de secciones sobre geología y vulcanología.

Los visitantes pueden observar la formación de los volcanes, distintos tipos de rocas y un mapa en relieve del lago. Según los administradores, el propósito es fortalecer la identidad cultural y promover la conservación de los recursos naturales de la región.

Visitantes descubren la riqueza ancestral de Sololá a través de sus museos. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

En Santiago Atitlán se ubica el Museo Chuitinamit, que resguarda piezas arqueológicas relacionadas con el antiguo reino tz'utujil. Aunque su acceso es limitado por encontrarse en propiedad privada, constituye un espacio clave para comprender la riqueza ancestral del área.

Los museos combinan arte, arqueología y tradiciones sololatecas. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

El patrimonio cultural de Sololá también se encuentra bajo el agua. En el sitio arqueológico de Samabaj, conocido como la "Atlántida Maya" y sumergido en las profundidades del lago, se han recuperado piezas que hoy se exhiben en el Museo de la Posada de Don Rodrigo, en Panajachel.

La diversidad cultural del departamento se refleja en sus museos y exposiciones. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

En el corazón de Sololá

La cabecera departamental conserva su propia memoria en el Museo de la Torre Centroamérica, donde se exhiben fotografías antiguas y el histórico reloj suizo que durante décadas marcó el tiempo en la emblemática torre, símbolo de la Ciudad del Paisaje.

Con estas opciones, Sololá abre sus puertas a propios y visitantes para descubrir, a través de sus museos, fragmentos del pasado que revelan la grandeza cultural y natural de la región.