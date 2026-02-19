Expresidente surcoreano Yoon condenado a cadena perpetua por declarar ley marcial

-

El expresidente conservador de 65 años fue destituido de su cargo, detenido y acusado de una serie de crímenes, desde insurrección hasta obstrucción de la justicia.

Una corte surcoreana sentenció este jueves al expresidente Yoon Suk Yeol a cadena perpetua, tras declararlo culpable de encabezar una insurrección al declarar la ley marcial a finales de 2024.

"La declaración de ley marcial resultó en enormes costos sociales, y es difícil encontrar alguna indicación de que el acusado haya mostrado arrepentimiento por ello", aseguró el juez Ji Gwi-yeon, de la Corte del Distrito Central de Seúl.

"Lo sentenciamos a prisión perpetua", expresó.

Yoon declaró la ley marcial en un mensaje televisado al país en diciembre de 2024, al afirmar que se requerían medidas drásticas para erradicar "fuerzas antiestatales".

El juez Ji recordó que Yoon envió militares a la sede legislativa para silenciar a sus opositores políticos. "La corte determinó que la intención era paralizar la asamblea por un período considerable", indicó el juez.

Por su parte, el exministro de Defensa Kim Yong-hyun fue sentenciado a 30 años de prisión por su papel en la crisis.

Los fiscales promovieron la sentencia más dura por los cargos de insurrección contra Yoon, y pidieron al tribunal de Seúl sentenciar al expresidente a muerte.

Insurrección

Corea del Sur ha sido un faro de democracia y estabilidad en Asia, pero el fallido intento de Yoon revivió los recuerdos de golpes militares que sacudieron al país entre 1960 y 1980.

Yoon, quien ha estado en régimen de aislamiento, niega haber actuado mal y asegura que sus acciones pretendían "salvaguardar la libertad" y restaurar el orden constitucional frente a lo que llamó una "dictadura legislativa" encabezada por la oposición.

La fiscalía lo acusó de dirigir una "insurrección" impulsado por un "deseo de poder orientada a la dictadura y el mando de largo plazo".

Bajo la ley surcoreana solo caben dos castigos por insurrección: prisión perpetua o muerte.

Yoon había sido condenado previamente a cinco años de prisión por delitos menores, mientras una serie de altos cargos fueron sentenciados por su papel en la ley marcial.

*Con información de AFP