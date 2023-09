Estadounidenses se viralizan por curiosa manera de vender antojitos

-

Dos estadounidenses llamaron la atención por su particular manera de llamar a los comensales a disfrutar de platillos nacionales en plena calle.

Los visitantes fueron grabados, mientras se encontraban en una banqueta ofreciendo comida.

En un clip, se aprecia el momento en el que los extranjeros ofrecen a los transeúntes y a los estudiantes, que llevan antorchas y celebran las fiestas patrias, deliciosas refacciones.

"Wu, wu, le damos comida, tostadas, panes con frijoles, jamón. Hay comida, tostadas, panes, pasen adelante", gritan.

Al fondo se escucha a unas mujeres decir: "ya es chapín", entre risas.

"Pase, pase, pase, adelante, hay parqueo gratis, wu, wu, wu", agregan los jóvenes misioneros.

Los mensajes no se hicieron esperar: "Los elderes felices con nuestras tradiciones", "Tan colaboradores", "Con su banderita en la cabeza", "Están lejos de su tierra pero comparten el sentimiento" y "El que no se enamora de Guate es porque no sabe lo bueno", fueron algunos de los comentarios.

