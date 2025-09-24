Facenco celebra 39 años impulsando la cultura de "Dormir Bien"

-

Grupo Facenco conmemoró su 39 aniversario con un evento especial bajo el concepto "Dormir Bien", reuniendo a clientes, aliados estratégicos y expertos internacionales para reflexionar sobre la importancia del descanso como parte esencial de la vida cotidiana.

La velada inició con una tea party que sirvió como espacio de conexión y preparación para la presentación de la nueva colección de productos de fin de año.

Esta línea integra telas, tecnología de aromaterapia y características diseñadas para responder a las necesidades de los consumidores que buscan calidad, estética y funcionalidad en su descanso.

“ Dormir bien no es solo cerrar los ojos... es abrir la puerta a una vida más plena, más saludable, más conectada. ” Mishell Fernández , gerente de Mercadeo Regional de Grupo Facenco.

El encuentro incluyó la participación de un coach internacional certificado en salud del sueño, quien compartió prácticas para mejorar los hábitos de descanso, así como un especialista mexicano en retail que analizó las tendencias del consumidor y la relevancia del descanso como experiencia de marca en el mercado latinoamericano.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Con este aniversario, Grupo Facenco fortalece su propósito de impulsar el valor del descanso en Guatemala y Centroamérica y continuar construyendo una cultura enfocada en Dormir Bien.