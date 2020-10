Fallece la actriz guatemalteca María Teresa Martínez

La actriz guatemalteca María Teresa Martínez falleció este viernes, según ha trascendido y la noticia ha causado conmoción en el ambiente teatral del país.

Por medio de una publicación en Facebook, Gretchen Barnéond, hija de la actriz, dio a conocer la información sobre la pérdida de la actriz.

“Con el dolor de mi corazón, les comunico que mi mamá María Teresa Martínez ha fallecido esta mañana. Aún no tengo datos de velorio. En cuanto los tenga informaré”, explicó Barnéond.

“Yo siempre he dicho que el teatro es el patio trasero de mi casa, me inicié en el teatro a los 7 años, mi papá tenía una compañía de teatro y ensayaban en la sala de la casa la mayor parte del tiempo, porque no tenían donde ensayar y cuando ya venía el tiempo de presentar el estreno, entonces si se reunían en el Teatro Palace, que fue en donde yo me inicié.

Yo inicié jugando en el teatro, y entré jugando y jugando así fue como me fui quedando, llevo 71 años jugando de hacer teatro”, contó Martínez en una entrevista para el Blog Fotoperiodismo82 realizada por el periodista Carlos Duarte en 2015.

La actriz tenía una larga trayectoria principalmente en el teatro guatemalteco. (Foto: Cortesía Carlos Duarte)

Una vida dedicada a un arte que le ha permitido a María Teresa el ser reconocida a nivel nacional e internacional, el tener una pared llena de homenajes, y también un sinfín de anécdotas en donde compartió con reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento.

María Teresa participó en obras de teatro en todos los géneros dramáticos posibles, y el listado de sus obras que ni ella podía nombrarlas.