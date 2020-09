Fallece actriz Diana Rigg, Olenna Tyrell en "Game of Thrones"

La actriz británica Diana Rigg, quien dio vida a la maquiavélica Olenna Tyrell en "Game of Thrones", murió a los 82 años.

"Con tremenda tristeza anunciamos que Diana Rigg falleció esta mañana... Estaba en casa con su familia, que ha pedido privacidad en este difícil momento", anunció su representante Simon Beresford en un comunicado.

Rigg logró la fama por su papel de Emma Peel, la compañera de John Steed en la serie de televisión británica de los años 60 "Los vengadores", también brilló en el teatro del Reino Unido.

Diana será recordada como la matriarca sin escrúpulos de la familia Tyrell en "Game of Thrones".

En la trama es una persona manipuladora que no teme enfrentarse a los hombres más poderosos de Poniente en la saga.

Fue una gran luchadora por la igualdad en la actuación, "encuentro indignante que las mujeres cobren menos que los hombres en las series de televisión, es escandaloso... si tienen la misma calidad que un actor frente a ellas, las actrices deberían cobrar el mismo salario", afirmó en una entrevista en el festival "Cannes Series" de 2019.

La actriz fue fammosa por la serie "Los Vengadores". (Foto: AFP)

En 1967, tras dos temporadas de "Los vengadores", Rigg dio un portazo al no obtener una mejora salarial pues descubrió que cobraba menos que un camarógrafo.

"No tenía nada en contra del cámara, pero me planté... Me trataron fatal y no recibí ningún apoyo", ni siquiera del coprotagonista Patrick MacNee, recordó.

Fue figura importante en el teatro británico. (Foto: AFP)

