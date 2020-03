Fallece Bill Rieflin, baterista de la banda R.E.M.

El mundo de la música se viste de luto luego de la pérdida de un legendario músico. Se trata de Bill Rieflin, baterista de la banda R.E.M.

La noticia del fallecimiento del músico de 59 años fue dada a conocer por Krist Novoselic, bajista de Nirvana, por medio de su cuenta de Twitter. También la dio a conocer el medio británico The Mirror.

Krist Novoselic y Bill Rieflin trabajaron juntos, Krist trabajó con el músico en su aventura como solista, de manera casi inmediata distintas celebridades comenzaron a compartir su pésame.

R.E.M. fue una de las primeras bandas de rock alternativo por lo que la agrupación fue fundamental en la creación y desarrollo de dicho género alrededor del mundo.

William "Bill" Rieflin nació el 30 de septiembre de 1960, y aunque era el baterista de R.E.M. no formaba parte de manera oficial de la banda.

Rieflin participó en 15 agrupaciones, y como solista lanzó tres álbumes: “Birth of a Giant”, “The Repercussions of Angelic Behavior” con Robert Fripp y Trey Gunn y “Largo” con Chris Connelly.