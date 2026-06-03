Fallece Erick Caballeros, veterinario que apoyó a los rescatistas

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Asociaciones animalistas lamentan el fallecimiento del veterinario Dr. Erick Caballeros, quien apoyó a miles de perritos que fueron rescatados.

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A través de las redes se recordó su gran labor y corazón, además de su ayuda incondicional, "siempre apoyó cuando se necesitaba, fue un gran ser humano", se lee.

AMA Guatemala, Mascotas X Amor y comercios de servicio como Pet Hotel Guatemala, expresaron su sentir.

"Durante muchos años tuvimos el privilegio de contar con su apoyo en la atención de cientos de animales. Su conocimiento, dedicación y acertados diagnósticos contribuyeron a aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de innumerables pacientes que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino".

"Más allá de su extraordinaria labor profesional recordaremos con especial cariño a la persona: las conversaciones, las risas, las anécdotas compartidas y la calidez humana que siempre le caracterizó".

"Agradecemos profundamente la oportunidad de haberlo conocido y de haber trabajado junto a él en favor de los animales. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil"

"Nos gusta pensar que hoy muchos de los animalitos a quienes ayudó y cuidó con tanto esmero han salido a recibirlo con alegría. Descanse en paz querido Doctor. Su legado permanecerá en cada vida que tocó y en cada corazón que tuvo el honor de conocerlo. Uno de ellos, nuestro amado Enco", expresó Suzanne Rivera, directora de la Asociación Amigos de los Animales AMA.

Al cierre de esta nota, se desconoce la causa de su fallecimiento.