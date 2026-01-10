Fallece Divari Patchouli, integrante de "Bacteria Soundsystem Crew"

"Bacteria Soundsystem Crew" informó que el representante de hip hop guatemalteco Divari Patchouli falleció.
OTRAS NOTICIAS: Fallece maquillista guatemalteco Alex Ramírez
El MC, cantautor y productor, conocido por el hashtag #UndergroundKing, murió por problemas de salud que aún se desconocen.
Lanzó su álbum homónimo en 2022, compuesto por 8 canciones y publicado por Vendetta Records.
"Nos dejó un grandísimo legado con su música, sus canciones, sus beats y sus letras. Muchas gracias por el tiempo, viajes y música que compartimos juntos hermano, mucha luz para tu alma", se lee en las condolencias de la agrupación.
"Una leyenda para el hip hop chapín", "lamentable pérdida en la escena del hip hop guatemalteco", "Dios lo lleve en su gloria, buen hermano, buen lápiz" y "siempre en nuestros corazones", fueron algunos de los mensajes del público.
Divari era originario de Puerto Barrios, Izabal, tenía 35 años, además del hip hop, surfeaba en los géneros afrobeat, reguetón y el trap, residía en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, famoso en el underground musical, dejó a dos pequeños de 10 y 11 años.
Integró la "Bacteria Soundsystem Crew", colectivo musical que hizo historia en la escena musical de Guatemala. Fusiona hip-hop, reggae y dancehall con letras de conciencia social, convirtiéndose en una voz importante centroamericana, su sonido único ha marcado a toda una generación. Es un grupo de artistas con trayectorias individuales que se unieron para crear un sonido único.
MIRA: