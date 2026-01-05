Versión Impresa
Fallece maquillista guatemalteco Alex Ramírez

  • Por Selene Mejía
05 de enero de 2026, 16:54
Obituarios
Alex Ramírez era conocido en el mundo de los reinados y la belleza nacional. (Foto: Instagram)

Alex Ramírez era conocido en el mundo de los reinados y la belleza nacional. (Foto: Instagram)

El maquillista y peinador guatemalteco Alex Ramírez falleció dejando un vacío entre en el mundo de la belleza nacional. 

Alex se ocupaba de hacer brillar, tanto a participantes de certámenes de belleza, como a reinas de belleza, modelos y presentadoras, también resaltó a algunas personalidades en la sección "Miércoles de reina" del medio guatemalteco Nuestro Diario

maquillista alex ramirez fallece 1
Foto: Instagram.

En su estudio profesional desfilaron novias, graduandas, jóvenes que se preparaban para un momento especial y celebridades de la farándula guatemalteca.

Ramírez habría fallecido por complicaciones repentinas de salud y desde que se hizo viral la noticia, amigos y familiares lo recuerdan con cariño en redes sociales. 

maquillista alex ramirez fallece 2
Alex trabajó en proyectos editoriales para Nuestro Diario. (Foto: Instagram)

Debido al cariño recibido sus allegados escribieron en un post en sus redes oficiales: "Con profundo pesar, la familia de Alex Ramirez agradece a todas las personas que lo conocieron, a sus amistades y especialmente a sus clientas, quienes supieron valorar y amar el arte que él llevaba en las manos y en el corazón como maquillista".

maquillista alex ramirez fallece 3
Foto: Instagram.

"Hoy, con gran dolor, lamentamos informar que Alex ha partido a otra vida. No era una noticia que deseáramos compartir pero agradecemos profundamente cada muestra de amor, apoyo y cariño que le tuvieron en vida y que hoy se refleja en cada mensaje y recuerdo", se lee.

maquillista alex ramirez fallece 5

"Gracias por acompañarlo, por creer en su talento y por mantener vivo su recuerdo en sus corazones", concluyeron.

