Fallece maquillista guatemalteco Alex Ramírez

El maquillista y peinador guatemalteco Alex Ramírez falleció dejando un vacío entre en el mundo de la belleza nacional.

Alex se ocupaba de hacer brillar, tanto a participantes de certámenes de belleza, como a reinas de belleza, modelos y presentadoras, también resaltó a algunas personalidades en la sección "Miércoles de reina" del medio guatemalteco Nuestro Diario.

En su estudio profesional desfilaron novias, graduandas, jóvenes que se preparaban para un momento especial y celebridades de la farándula guatemalteca.

Ramírez habría fallecido por complicaciones repentinas de salud y desde que se hizo viral la noticia, amigos y familiares lo recuerdan con cariño en redes sociales.

Debido al cariño recibido sus allegados escribieron en un post en sus redes oficiales: "Con profundo pesar, la familia de Alex Ramirez agradece a todas las personas que lo conocieron, a sus amistades y especialmente a sus clientas, quienes supieron valorar y amar el arte que él llevaba en las manos y en el corazón como maquillista".

"Hoy, con gran dolor, lamentamos informar que Alex ha partido a otra vida. No era una noticia que deseáramos compartir pero agradecemos profundamente cada muestra de amor, apoyo y cariño que le tuvieron en vida y que hoy se refleja en cada mensaje y recuerdo", se lee.

"Gracias por acompañarlo, por creer en su talento y por mantener vivo su recuerdo en sus corazones", concluyeron.

