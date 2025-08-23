Fallece integrante del crew de "Emily in Paris" en pleno rodaje

Diego Borella, asistente de dirección de la serie de Netflix "Emily in Paris", murió de manera repentina durante la grabación de la quinta temporada de la serie.
La noticia fue compartida por Paramount Television Studios, expresando sus condolencias a la familia.
El hecho ocurrió el jueves 21 de agosto en el histórico Hotel Danieli, en Venecia, Italia, donde se hacían las tomas, cuando el trabajador estaba en la preparación de la escena final cuando colapsó.
El futuro de la serie
La producción se suspendió temporalmente, sin embargo fue reanudada este sábado 23 de agosto.