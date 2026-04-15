¿Qué falta para que el subsidio baje el precio de los combustibles?

-

El subsidio contempla precios de referencia para transparentar el costo al consumidor.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) avanza en la elaboración del reglamento que permitirá aplicar el subsidio a los combustibles, mientras el Congreso de la República presiona para que el proceso se concrete sin demoras cuando la ley entre en vigor.

El viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios, informó que ya existe un trabajo preliminar del reglamento y que se mantienen reuniones con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) y otros actores clave para definir los detalles técnicos. Además, aseguró que buscan adelantarse a los tiempos. "Esta misma semana debemos quedar preparados para cuando venga la oficialidad de la instrucción".

El MEM trabaja en el reglamento del subsidio a los combustibles antes de la publicación de la ley. (Foto: Wilder López/Soy502)

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, explicó que el mecanismo contempla la creación de precios de referencia nacionales, calculados con base en costos internacionales, importación, transporte y márgenes razonables de comercialización. Asimismo, enfatizó la importancia de transparentar la información. "Los precios de referencia deben publicarse de manera visible, clara y accesible para los consumidores".

Por su parte, el diputado Julio Héctor Estrada, explicó que el mecanismo contempla la creación de precios de referencia nacionales, calculados con base en costos internacionales, importación, transporte y márgenes razonables de comercialización. pic.twitter.com/160fyb0jUJ — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

Estrada también insistió en que el reglamento debe definir mecanismos accesibles, incluidos medios electrónicos, que faciliten el cumplimiento de la ley. "La gente tiene que ver el precio de referencia junto con el precio de la gasolina, para no tener que adivinar", señaló, y destacó que esto permitirá una fiscalización directa por parte de los usuarios.

El reglamento tiene un plazo máximo de cinco días para estar listo tras la publicación de la ley. (Foto: Wilder López/Soy502)

En cuanto a los plazos, el diputado recordó que la ley otorga cinco días para emitir el reglamento tras su publicación, por lo que urgió al MEM a tener todo preparado con antelación. "No hay margen para atrasos, la gente ya está sufriendo estos incrementos", dijo.

El Congreso también resaltó que el Estado destinará alrededor de Q2 mil millones para mitigar el efecto de la crisis, por lo que considera indispensable que el beneficio llegue lo antes posible a los consumidores.

El Estado destinará alrededor de Q2 mil millones para mitigar el impacto económico. (Foto: Wilder López/Soy502)

En respuesta, Barrios aseguró que el MEM ya coordina reuniones con importadores y distribuidores para definir la operatividad del subsidio.

El viceministro de Hidrocarburos, Erwin Barrios, informó que ya existe un trabajo preliminar del reglamento para la implementación del subsidio al combustible, y además, mantienen reuniones con Diaco y otros actores para definir los detalles técnicos. pic.twitter.com/yL8kCEBlJ4 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) April 15, 2026

Además, dijo que el objetivo es activar el subsidio de forma inmediata tras la publicación oficial de la ley.