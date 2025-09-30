Versión Impresa
La familia Simpson está lista para una nueva aventura en el cine

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de septiembre de 2025, 10:19
La icónica familia televisiva regresa a los cines tras dos décadas.

Después de años de especulaciones acerca del futuro de la serie animada más popular de la televisión en el cine, 20th Century junto a Disney han confirmado el desarrollo de una nueva película.

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a la pantalla grande con una nueva aventura animada que promete conquistar tanto a los fans clásicos como a las nuevas generaciones.

Por el momento, la trama de Los Simpson: la película 2 continúa sin revelarse y se espera que David Silverman regrese para dirigirla con David Mirkin y Mike Reiss como guionistas.

El proyecto se estrenará en las salas de cine el próximo 23 de julio de 2027, reemplazando a un proyecto de Marvel que no tenía título, el cual sería cancelado o cambiado de fecha próximamente.

