La familia Simpson está lista para una nueva aventura en el cine

Después de años de especulaciones acerca del futuro de la serie animada más popular de la televisión en el cine, 20th Century junto a Disney han confirmado el desarrollo de una nueva película.

La nueva película de "Los Simpson" llegará a los cines en julio de 2027. (Foto: X)

Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a la pantalla grande con una nueva aventura animada que promete conquistar tanto a los fans clásicos como a las nuevas generaciones.

Por el momento, la trama de Los Simpson: la película 2 continúa sin revelarse y se espera que David Silverman regrese para dirigirla con David Mirkin y Mike Reiss como guionistas.

Los Simpson prometen conquistar tanto a los seguidores clásicos como a nuevas generaciones. (Foto: X)