La familia Simpson está lista para una nueva aventura en el cine

La icónica familia televisiva regresa a los cines tras dos décadas.
Después de años de especulaciones acerca del futuro de la serie animada más popular de la televisión en el cine, 20th Century junto a Disney han confirmado el desarrollo de una nueva película.
Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie volverán a la pantalla grande con una nueva aventura animada que promete conquistar tanto a los fans clásicos como a las nuevas generaciones.
Por el momento, la trama de Los Simpson: la película 2 continúa sin revelarse y se espera que David Silverman regrese para dirigirla con David Mirkin y Mike Reiss como guionistas.
El proyecto se estrenará en las salas de cine el próximo 23 de julio de 2027, reemplazando a un proyecto de Marvel que no tenía título, el cual sería cancelado o cambiado de fecha próximamente.