Famoso youtuber español destaca la belleza de Los Cuchumatanes (video)

El famoso youtuber español destaca las bellezas naturales de la Sierra de los Cuchumatanes, su flora y fauna.

El famoso fotógrafo y youtuber Kike Arnaiz se encuentra de visita en Guatemala, de nuevo. Y ha quedado maravillado con los paisajes que ofrece Huehuetenango. En varios videos muestra también la belleza animal con ovejas y las llamas que ha encontrado en una granja en la Sierra de los Cuchumatanes.

Arnaiz ha estado publicando varios videos documentando su visita a Huehuetenango y explica que le causa mucha ilusión ver que tiene muchos seguidores de Guatemala, de los cuales hay varios de Huehuetenango que le recomendaron visitar el departamento."Gracias a vosotros he venido a Huehuetenango. Si no fuera por vosotros... no lo hubiera conocido!", expresa en un video.

"Lo tengo que conocer..y ni miré en google lo que había y me dije ¡Vamos!. Le tengo mucho cariño a este país", externó. Arnaiz confesó que tiene herencia guatemalteca porque su bisabuela era originaria de Guatemala y luego se radicó en España.

El youtuber se tomó dedicación en conocer Huehuetenango y dispuso ir a la Sierra de los Cuchumatanes donde quedó maravillado con las ovejas y llamas que encontró en una granja. Los paisajes con las cabañas de madera y piedra le encantaron, así como La Laguna Magdalena.