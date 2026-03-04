Los famosos que han sido sepultados en un ataúd de oro

Además de "El Mencho", algunas celebridades han sido sepultadas en un lujoso ataúd de oro.
EN CONTEXTO: El ataúd dorado que llevaba los restos de "El Mencho"
El cuerpo de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue llevado en un féretro dorado y sepultado en el panteón "Recinto de la Paz", ubicado en Zapopan, Jalisco, México, bajo un fuerte operativo de fuerzas federales y del Ejército mexicano para evitar ataques armados durante el funeral.
El lujoso funeral contó con miles de arreglos florales, entre los que destacaban varios con forma de gallo, en alusión al otro apodo de Nemesio,"El señor de los gallos".
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el ataúd dorado, estilo que ya ha sido utilizado por otros famosos.
Se trata del "Prometeo", un estilo de ataúd de oro que se caracteriza por sus 150 horas de fabricación artesanal. Es considerado como un modelo de referencia para entierros de alto perfil.
Este modelo de lujo, elaborado de cobre pulido y chapado en oro de 24 quilates, está valorado en más de $25 mil.
Famosos como Michael Jackson (2009), James Brown (2006), Aretha Franklin (2018) y José José (2019), fueron sepultados en este lujoso ataúd.
