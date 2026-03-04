¡En persecución! PNC rescata furgón que momentos antes había sido robado (Video)

Tras la alerta del robo del transporte pesado, la PNC se coordinó para poder recuperar el vehículo y rescatar al piloto.
OTRAS NOTICIAS: ¡Ten cuidado! Alta radiación solar para este miércoles 4 marzo
Durante la madrugada de este 4 de marzo, un piloto transportaba un furgón por la carretera de Escuintla cuando fue interceptados por hombres armados que pretendían robarle.
Tras el hecho, se alertó a la Policía Nacional Civil quienes iniciaron coordinación de operativos para lograr recuperar el vehículo.
Al localizar el furgón los agentes iniciaron una persecución, cuando los delincuentes se percataron de que podrían atraparlos decidieron huir y refugiarse entre los cañaverales que estaban al costado de la carretera, por lo que se logró rescatar al piloto.
Según la información compartida por la PNC, el vehículo transportaba insumos médicos que provenían de México y se transportaban a una droguería en zona 13.