¡Para los fanáticos! Así se vivirá el tributo sinfónico a Taylor Swift

Además de una experiencia musical sin igual, el show promete ser inclusivo con personas con discapacidad visual y física.

El show para "swifty fans" en Guatemala, un nuevo tributo sinfónico a Taylor Swift, promete tener una experiencia inclusiva para personas con discapacidades visuales y físicas, pues es un evento en alianza con el Colectivo de Accesibilidad.

La carrera de Taylor Swift, la exponente del pop más grande del siglo XXI, trasciende fronteras. En esta nueva noche sinfónica se estará realizando un espectáculo de las eras musicales de la cantante, sonando melodías como Shake it off, Anti Hero, Love Story, Style, Red, Cruel Summer, Blank Space, Look whay you made me do y muchas más para rendir homenaje a "The Eras Tour".

Afiche del evento. (Foto: NiuMark)

Además, la Fundación Cultural Imeri y el Colectivo de Accesibilidad unieron fuerzas para ofrecer una experiencia inclusiva para personas con discapacidades visuales y físicas.

Esto pues se utilizarán equipos FM para audio descripción y otros ajustes razonables en la Gran Sala del Teatro Nacional. Además, parte del dinero obtenido en las entradas será donado al Colectivo de Accesabilidad, como un reconocimiento a las acciones de responsabilidad social.

El evento será el martes 26 de septiembre en la Gran Sala del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias a las 20:00 horas.

Las localidades son las siguientes y las puedes adquirir aquí:

Platea Q350

Q350 Balcón I Q300

Q300 Balcón II Q250

*No se ha aplicado el precio de boletería.