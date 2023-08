Pareja de novios que pelea en pleno concierto de Taylor Swift se hace viral (video)

-

Una pareja se hizo viral al pelearse a solo unos minutos del ingreso de Taylor Swift al escenario durante uno de sus shows en México.

Los novios fueron captados por la usuaria de TikTok Liz Monroy mientras tenían una intensa discusión y la joven tenía lágrimas en los ojos.

"Ni novia haciéndome drama dos minutos antes del concierto de Taylor Swift para el que ahorré por meses", decía la descripción del video.

Él se fue entre la multitud y dejó a la joven sola, a un minuto para que Taylor saliera a escena.

"Ellos compraron el paquete súper VIP que te incluía la experiencia all too well 4DX", "Me pasó algo similar, se enojó conmigo por tardar unos minutos ya que le compré flores y una sudadera y en todo el concierto nunca me volteo a ver...", "No entiendo ambas partes, porque hacer drama justo ese día", "ayyy no, qué flojera estar aguantando dramas cuando puedes ver a la reina", fueron algunos de los comentarios.

