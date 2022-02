El motivo que llevó a Farruko a retirarse de la música y pedir perdón por sus letras

Farruko interrumpió su presentación para testificar su religión y pedir disculpas por la letra de sus canciones y tras lo ocurrido sigue testificando la existencia de Dios, ¿qué lo llevó a esto?

EN CONTEXTO: Farruko pide perdón por las letras de sus canciones durante concierto

El pasado lunes 14 de febrero, el cantante Farruko vivió momentos de mucha angustia cuando se quedó "tirado" en medio de la carretera con su carro, el cual consume combustible en grandes cantidades.

Mientras atravesaba el momento de angustia, una de sus mayores preocupaciones era que lo pudieran reconocer y trataran de secuestrarlo, aprovechando que estaba solo.

De suerte no pasaron ni dos minutos antes de que apareciera un buen hombre conduciendo un camión de asistencia a la carretera.

"Ni me preguntó quién era, no sé ni si me reconoció, no sé. Él no me dijo nada. Simplemente me echó la gasolina y me dijo: 'Cuídate, papá, dale por ahí'", explicó Farruko en un vídeo publicado en su Instagram.

"Yo le iba a preguntar si le debía algo, si necesitaba algo, pero ni me dejó decirlo. Me dio la espalda y se echó a reír. Dios mío, en serio, de verdad que tú existes, papá, cuidas a los tuyos"

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ⛽️167 (@farruko)

En los últimos tiempos, el intérprete de 'Pepas' ha empezado a prestar más atención a todo lo que ocurre a su alrededor y no para de encontrar pruebas de que Dios existe realmente en forma, por ejemplo, de "personas buenas" como el hombre que le ayudó cuando estaba asustado y desvalido.

"Me quedo sorprendido porque yo hablando de eso, con mis conciertos ahora y todo lo que me está pasando, siempre digo: Mira, Dios, cómo tú sigues dándome señales", ha celebrado.

"Ese señor, si está viendo esto, Dios te bendiga, No me dejaste darte propina ni pagarte, pero que papá Dios bendiga a tu familia y te caigan mil bendiciones".