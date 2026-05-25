Guatemalteco muere tras ser atacado a tiros cuando conducía su vehículo en EE. UU.

El guatemalteco trabajaba en Estados Unidos con el propósito de construirle una casa a su familia.
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La comunidad de Alta Verapaz se encuentra de luto tras conocerse del asesinato de un guatemalteco en Estados Unidos.
El hecho ocurrió la noche del pasado viernes en Spring Branch, Houston, Texas, donde Enrique Quib, originario de la aldea El Arenal I, Fray Bartolomé de las Casas, fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo.
De acuerdo con los primeros reportes, el connacional perdió la vida en el lugar del ataque, quedando su cuerpo a un costado del automóvil. Las autoridades del estado de Texas empezaron las investigaciones para esclarecer el móvil y dar con los responsables.
La noticia ha generado profunda consternación tanto en su tierra natal como entre la comunidad migrante en Estados Unidos.
Familiares y amigos recuerdan a Enrique como un hombre trabajador que desde niño se esforzó en el campo para apoyar a los suyos. Su sueño era construir una casa digna y brindar mejores condiciones de vida a su familia.
El proceso de repatriación de su cuerpo ya está en marcha y según informó Carlos Caal, especialista en traslados de guatemaltecos fallecidos en el extranjero, se espera que llegue a Guatemala en aproximadamente 15 días.