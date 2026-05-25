En Chiquimula: Ejército se enfrenta a grupos armados provenientes de Honduras

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Presuntos integrantes de organizaciones criminales ingresaron al país por un paso no autorizado.

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El Ejército de Guatemala informó este lunes 25 de mayo que, personal militar destacado en el área fronteriza de Esquipulas, Chiquimula, detectó el ingreso de individuos fuertemente armados al territorio nacional.

Estos grupos armados quienes presuntamente están vinculados a estructuras del crimen organizo, ingresaron por un paso no autorizado, según indicó el Ministerio de la Defensa Nacional.

Al momento de percibir la presencia militar, los hombres armados abrieron fuego contras las fuerzas de seguridad, por lo que estos respondieron y repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos, señalaron las autoridades.

Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca.



Ejército de Guatemala a través de la Segunda Brigada de Infantería, realiza patrullaje a pie, motor y puestos de control en la línea… pic.twitter.com/vnyYA3TN4l — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 24, 2026

Finalmente, los grupos armados retrocedieron y no se reportaron soldados heridos, según explicó el Ejército.

Las fuerzas de seguridad mantienen y refuerzan la presencia militar en el sector fronterizo, en donde se realizan operaciones de seguridad y vigilancia en coordinación con las autoridades correspondientes ante la ola de violencia que sucedió en el área fronteriza de Honduras.

Enfrentamientos

Durante la madrugada del pasado jueves 21 de mayo, enfrentamiento entre presuntos grupos criminales habría dejado 19 muertos y varios heridos.

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Horas más tarde de ese mismo día, policías hondureños intentaron realizar un operativo en un inmueble ubicado también en el área fronteriza, pero estos fueron recibidos a disparos por presuntos narcotraficantes, dejando a cinco agentes policiales sin vida.