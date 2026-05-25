Spurs aplastan al Thunder y empatan la final del Oeste con exhibición de Wembanyama

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Los San Antonio Spurs igualaron 2-2 la final de la Conferencia del Oeste tras aplastar 103-82 al campeón Oklahoma City Thunder la noche del domingo en el Frost Bank Center.

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La gran figura volvió a ser Victor Wembanyama, quien firmó una actuación dominante con 33 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias, además de imponer condiciones en defensa con tres bloqueos. El francés, elegido horas antes en el mejor quinteto de la temporada, lideró a unos Spurs que nunca cedieron el control del encuentro.

San Antonio marcó diferencias desde el inicio y llegó a tomar una ventaja de hasta 25 puntos en el tercer cuarto, impulsado también por el regreso de De'Aaron Fox, quien aportó un doble-doble de 12 unidades y 10 rebotes.

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El Thunder vivió una noche para el olvido desde la línea de tres puntos al encestar apenas seis de 33 intentos. Su estrella, Shai Gilgeous-Alexander, fue bien neutralizado y terminó con solo 19 puntos.

Con la serie empatada, el quinto juego se disputará este martes (6:30 p. m.) en Oklahoma City, donde el Thunder intentará recuperar la ventaja de local y evitar que los jóvenes Spurs sigan soñando con volver a unas Finales de la NBA.

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Knicks buscan sentenciar

En la Conferencia Este, los New York Knicks quedaron a un triunfo de las Finales tras colocarse 3-0 sobre los Cleveland Cavaliers. El cuarto partido se disputará este lunes en Cleveland (6:00 p. m.), donde los neoyorquinos buscarán completar la barrida y regresar a la serie por el título por primera vez en este siglo.