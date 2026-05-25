TSE revisa más de 120 expedientes por posible campaña electoral anticipada

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Las autoridades indican que la existencia del expediente no significa que vaya a ocurrir una "sanción segura".

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que actualmente existen más de 120 expedientes en trámite relacionados con posibles casos de campaña electoral anticipada.

Los expedientes son revisados por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, así como por la Inspección General del órgano electoral.

Durante una conferencia de prensa, periodistas consultaron a las autoridades electorales sobre la cantidad de denuncias recibidas por presunta campaña anticipada de cara al próximo proceso electoral.

En respuesta, el secretario general del TSE, Pablo Portocarrero, explicó que los expedientes pueden originarse tanto por denuncias ciudadanas como por monitoreos propios realizados por la Unidad de Medios.

Pablo Portocarrero, secretario general del Tribunal Supremo Electoral. (Foto: Archivo / Soy502)

"Como se ha ido informando, la unidad especializada de medios se encuentra en monitoreo permanente. Hay dos maneras en que pueden iniciar los expedientes, no es únicamente por denuncias, sino que también es por monitoreo propio de la unidad", señaló el funcionario.

Detalló que, actualmente, entre la Unidad de Medios y la Inspección General existen "más de 120 expedientes" en análisis, sin embargo, enfatizó que la apertura de un expediente no implica automáticamente una sanción para las personas señaladas.

"Eso no significa que la gente que tenga expediente sea una sanción segura", afirmó el representante del TSE.

Explicó que, para documentar los casos, se realiza un cruce de información entre la Unidad de Medios, la Inspección General y la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos.

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"Hay expedientes donde la actividad refleja actividades propias de proselitismo, que son derechos de las organizaciones políticas, también hay gastos que deben de ser reportados", expresó Portocarrero.

Recordó que el artículo 94 Bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece como sanción para los casos de campaña anticipada la no inscripción como candidato.

No obstante, explicó que "actualmente el tribunal aún no puede determinar con certeza si todas las personas investigadas buscarán competir en las próximas elecciones".

"De momento el tribunal no tiene la certeza jurídica de que una persona esté haciendo promociones de imagen y que vaya a ser candidato", señaló el funcionario.

El TSE hace las verificaciones de los expedientes. (Foto: Archivo / Soy502)

Explicó que las investigaciones incluyen verificaciones de campo por parte de la Inspección General y monitoreos digitales realizados por la Unidad de Medios, tanto en páginas de partidos políticos como en perfiles individuales.

El secretario general subrayó que las personas señaladas dentro de estos procesos tienen derecho a defenderse y presentar pruebas de descargo en distintas etapas del procedimiento administrativo.

"Al momento de que una persona está llevando un expediente también se le permite durante dos fases del proceso, para garantizar su derecho de defensa, que presente sus pruebas de descargo", indicó el representante del TSE.

Precisó que estas fases se desarrollan tanto ante la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral como en el Registro de Ciudadanos.