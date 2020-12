El FBI lanzó una alerta acerca del incremento de estafas que utilizan la incertidumbre de las personas, generada por el Covid-19.

"Los estafadores están aprovechando el miedo y la incertidumbre causada por la pandemia del Covid-19 para robar dinero y lavarlo a través del complejo sistema de criptomonedas", señaló el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su siglas en inglés).

A través de un comunicado, el FBI informó que ha habido un aumento en las estafas, principalmente a las personas de la tercera edad, por lo que recomienda tomar medidas.

Según el Buró, los fraudes y estafas están utilizando las criptomonedas -dinero digital-, aprovechando el creciente aumento de empresas que las aceptan como forma de pago en todo el mundo.

"Con la llegada del Covid-19, los estafadores están dando un nuevo giro a su método de estafa. Afirman que se divulgará información y lo afectará a usted y a su familia, contagiándolo de coronavirus a menos de que se envíe cierta cantidad de criptomonedas", detallaron.

También se están utilizando ofertas laborales para "home office", en el que piden utilizar las cuentas bancarias de los supuestos empleados para depositar fondos y se pide enviarlos a un kiosco de cifrado, pero en realidad, es una forma de lavar el dinero que han estafado a otras personas.

La promesa de tratamientos o equipos inexistentes para combatir o evitar el Covid-19 es otro método que están usando los estafadores. "Atraen a los clientes de sitios de comercio electrónico confiables, que ofrecen productos que pretenden evitar el coronavirus, a sitios de mensajería no relacionados y no regulados para aceptar pagos en criptomonedas, pero los productos no existen", detallan.

Ante esta situación, el FBI recomienda verificar a los proveedores u organizaciones benéficas, evitar pagos con criptomonedas o donaciones, investigar las posibles oportunidades laborales o de inversión, no usar las cuentas bancarias personales para actividades de trabajo dudoso y denunciar de inmediato si se identifica alguna irregularidad.