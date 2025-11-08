Versión Impresa
La temporada 3 de "Jujutsu Kaisen" ya tiene fecha de estreno

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
08 de noviembre de 2025, 14:38
Crunchyroll confirma fecha de estreno para la temporada 3. (Foto: X)

La tercera entrega ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll.

Salen a la luz nuevos detalles de la continuación del anime inspirado en el manga de Gege Akutami.

Nueva película de "Jujutsu Kaisen" llegará pronto a los cines. (Foto: X)
El próximo 20 de noviembre se estrenará en cines la nueva película de Jujutsu Kaisen: Ejecución, e incluirá una sorpresa exclusiva para sus fanáticos.

Quienes asistan a las salas de cine podrán disfrutar de una historia que hace énfasis en el arco de Shibuya y se proyectarán los dos primeros capítulos de la tercera temporada titulada El juego del sacrificio.

La película incluirá contenido exclusivo para los fanáticos del anime. (Foto: X)
Crunchyroll ha revelado que Jujutsu Kaisen 3 estará disponible a partir del 8 de enero de 2026.

Quiénes asistan al cine podrán ver un adelanto de la tercera temporada. (Foto: X)
Los detalles de la trama y lanzamiento se mantienen en secreto, por lo que se espera que la plataforma comparta más información próximamente.

