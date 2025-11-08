La temporada 3 de "Jujutsu Kaisen" ya tiene fecha de estreno

La tercera entrega ya tiene fecha de estreno en Crunchyroll.
Salen a la luz nuevos detalles de la continuación del anime inspirado en el manga de Gege Akutami.
El próximo 20 de noviembre se estrenará en cines la nueva película de Jujutsu Kaisen: Ejecución, e incluirá una sorpresa exclusiva para sus fanáticos.
Quienes asistan a las salas de cine podrán disfrutar de una historia que hace énfasis en el arco de Shibuya y se proyectarán los dos primeros capítulos de la tercera temporada titulada El juego del sacrificio.
Crunchyroll ha revelado que Jujutsu Kaisen 3 estará disponible a partir del 8 de enero de 2026.
Los detalles de la trama y lanzamiento se mantienen en secreto, por lo que se espera que la plataforma comparta más información próximamente.