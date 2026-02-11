Feria Internacional y Romería de Ayutla combina fe, conciertos y tradición

-

La esperada Feria Internacional de Ayutla combina tradición, fe y una vibrante cartelera musical gratuita. Si planeas asistir, prepárate para disfrutar y cantar junto a artistas como Edén Muñoz, Viento en Contra y Viernes Verde.

Si estás buscando un destino que combine fe, tradición y una cartelera musical de primer nivel, tienes suerte porque Ayutla, San Marcos, prepara días llenos de celebración este mes, principalmente del 21 al 28.

La Feria Internacional y Romería de Ayutla 2026 no solo es una celebración local, es un punto de encuentro fronterizo que atrae miles de visitantes guatemaltecos y extranjeros en Ciudad Tecún Umán.

Viento en Contra compartirá espacio con Viernes Verde en el Campo de la Feria. (Foto: Facebook/Viento en Contra)

Origen e historia

La Romería en honor al Señor de las Tres Caídas es el corazón de este evento; la historia se remonta a la época colonial, alrededor de 1820, cuando se cree que la escultura fue traída de España por misioneros. En 1902 fue trasladada a Tapachula, México, después de la erupción del volcán Santa María, esto para protegerla.

La feria no tiene una fecha fija, más bien se rige por el calendario litúrgico, pues da inicio el Primer Viernes de Cuaresma. En 2018, esta romería fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y debido a que Ciudad Tecún Umán colinda con Ciudad Hidalgo, México, la feria adquirió el título de internacional.

La municipalidad prepara un rodeo extremo y noche vaquera por un costo de Q100. (Foto: Pixabay/StockSnap)

Imperdibles

Entre las actividades que se llevaran a cabo en el Campo de la Feria Internacional, las más atractivas son los conciertos que serán gratuitos y alegrarán las veladas a partir de las 8:00 de la noche. La cartelera está conformada por:

Tania Soto, imitadora oficial de Jenny Rivera, quien estará el domingo 22.

El grupo cristiano Vertical se presentará el miércoles 25.

Los Miseria Cumbia Band alegrará la fiesta el jueves 26.

Viento en Contra y Viernes Verde compartirán escenario el viernes 27.

El cantante de música regional mexicana, Edén Muñoz, es el invitado de lujo que prenderá el ambiente el sábado 28.

Gastronomía y hospedaje

Si acudes al municipio no te vayas sin probar las tradicionales pacayas, además del pescado frito de la región o los antojitos de feria, que los precios pueden oscilar entre los Q15 a Q40.

Ciudad Tecún Umán cuenta con diversos hoteles y opciones de hospedaje; sin embargo, ante la inminente llegada de visitantes, los espacios se llenan rápidamente. Por lo que la recomendación es reservar con días de anticipación o buscar opciones en lugares aledaños, como Coatepeque o Pajapita.

El grupo cristiano Vertical llegará el 25 de febrero para compartir con la comunidad evangélica. (Foto: Facebook/Vertical)

¿Cómo llegar?

Si viajas desde la Ciudad Capital, debes tomar la ruta CA-2 Occidente hacia Mazatenango y Retalhuleu; continúa hacia Coatepeque y sigue las indicaciones hacia la frontera de Tecún Umán. El trayecto dura de cinco a seis horas, dependiendo del tráfico, con una trayectoria de 250 km.

Si no cuentas con auto o motocicleta, existen líneas de buses que se dirigen hacia allá, estas puedes tomarlas, por ejemplo, en la Central de Mayoreo (Cenma).

En esta ocasión la feria es lo que destaca del departamento, pero puedes aprovechar para conocer el Puente Internacional Rodolfo Robles y disfrutar de la mezcla cultural única de esta zona.