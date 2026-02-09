Club Run MuniGuate ofrece entrenos gratuitos para corredores principiantes

-

El Club Run MuniGuate ofrece sesiones gratuitas para corredores principiantes y avanzados, con entrenamientos técnicos y de fondo que ayudan a mejorar la condición física y prepararse para carreras locales y la nueva Maratón Ciudad de Guatemala.

El running es una de esas decisiones sencillas que cambian los estilos de vida y este año se cuenta con una oportunidad de acompañamiento para iniciarse en este deporte.

El Club Run MuniGuate inicia un plan de entrenamiento con sesiones pensadas para todos, tanto para quienes apenas comienzan, quienes ya corren con regularidad y quienes sueñan con cruzar la meta de una 10k, una 21k o incluso la primera Maratón Ciudad de Guatemala, que se hará por primera vez este año.

El Club Run MuniGuate tiene entrenamientos durante la semana. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Salir a correr mejora la condición física, ayuda a reducir el estrés, fortalece el corazón y despeja la mente. Pero hacerlo en grupo, con guía y una estructura, suma otros aspectos como la motivación y acompañamiento.

Participar en entrenamientos grupales permite crear disciplina y constancia, factores clave para quienes desean adoptar el running como parte de su rutina semanal, mejorando su salud y encontrando en el deporte una forma de liberar tensiones diarias.

Los integrantes se preparan para participar en diferentes carreras. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Preparación

La Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala dio a conocer el plan de entrenamientos de Run MuniGuate, está diseñado para avanzar paso a paso, evitando lesiones y ayudando a ganar resistencia, ritmo y confianza. Aquí no importa si corre rápido o despacio; lo importante es no quedarse quieto.

Se cuenta con entrenamientos durante la semana, los martes hay sesiones para trabajar la técnica y el movimiento del cuerpo. Se incluye: calentamiento de 10 minutos, ejercicios de coordinación por 20 minutos, carrera continua: 8K y 10K y estiramiento de 10 minutos.

Se invita a los vecinos a hacerse presentes a los entrenamientos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Los jueves se trabaja en fuerza, potencia y ritmo. Aquí el cuerpo se reta un poco a calentamiento de 10 minutos, ejercicios de pliometría (sistema de entrenamiento físico basado en movimientos rápidos y explosivos) por 20 minutos, carrera de ritmo: 9K y 12K y estiramiento por 10 minutos. Es ideal para quienes quieren ganar velocidad y prepararse para distancias mayores.

Pero aquí no terminan los entrenamientos el domingo, este día es fundamental para quienes ya tienen en mente una 21K o algo más ambicioso. Aquí se trabaja en calentamiento por 10 minutos, carrera de fondo de 12K y 18K y estiramiento: 10 minutos.

El club también promueve la convivencia entre los vecinos. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

Correr una maratón puede sonar lejano, pero todo empieza con decisiones pequeñas: levantarte temprano, ponerte los tenis y dar el primer kilómetro. Con constancia, lo que hoy parece imposible mañana se vuelve meta cumplida.

Aunque correr una maratón es algo que suena como un objetivo a largo plazo, se debe de tomar en cuenta que todo empieza con decisiones pequeñas como: levantarse temprano, ponerse los tenis y dar el primer kilómetro.

La invitación es para personas de todas las edades. (Foto: Cortesía Municipalidad de Guatemala)

¿Cómo unirte?

Los interesados en participar en el Club Run MuniGuate deben de seguir y estar pendientes de las publicaciones en sus plataformas digitales, donde se dan a conocer los lugares y horarios donde se llevarán a cabo los entrenos.

Por lo general, las prácticas se llevan a cabo por la noche cuando es entre semana, cuyo punto de partida es frente a la Municipalidad Capitalina; los domingos, la actividad es por la mañana, cuyo punto de encuentro puede ser de igual forma la comuna, el Cerrito del Carmen u otro punto de la ciudad.

El participar tampoco tiene costo, solo es necesario que lleves ropa cómoda, mucho ánimo y energía para cumplir tus objetivos.