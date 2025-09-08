Conoce al escritor que recorre Guatemala para transformar tus historias en novelas

-

Descubre a Fernando Barrios Trujillo, el escritor de Chimaltenango que transforma historias reales en novelas cautivadoras

El escritor chimalteco Fernando Barrios Trujillo se ha consolidado como un narrador prolífico, con varias novelas editadas y nuevos proyectos en marcha, con el propósito de fomentar la lectura en Chimaltenango.

Barrios explicó que su pasión es contar historias inspiradas en la vida real. Para ello recorre distintos departamentos, conversa con vecinos y con su autorización, transforma sus experiencias en relatos que exploran temas como el amor, el desengaño, la violencia y otras situaciones cotidianas.

"Me puedo sentar hasta una semana frente a la computadora para narrar estas historias", relató.

Escritor promete seguir promoviendo la lectura entre los jóvenes. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Aunque sus obras han tenido buena aceptación, el autor percibe una disminución en el hábito de lectura, especialmente entre los jóvenes, debido al uso excesivo de celulares y redes sociales.

"Antes, todos leían; ahora, estas herramientas han reducido esta buena práctica, afectando la intelectualidad de las personas", lamentó.

Barrios lamenta que los jóvenes han dejado a un lado el hábito de lectura debido al uso excesivo de la tecnología. (Foto: Roberto Ruiz/Colaborador)

Durante 2024, Barrios editó 16 novelas y asegura que tiene alrededor de 300 manuscritos pendientes de publicación. Con su trabajo busca no solo entretener, sino también impulsar la lectura como herramienta de crecimiento personal y cultural en su comunidad.

Entre sus títulos publicados destacan Retornando a un pasado fifícil de olvidar, Crónica de una muerte inesperada, Sueño americano pintado de dolor y Un perdón anhelado que nunca fue expresado.