Fidel Funes y su Marimba Orquesta lleva "La leyenda" a EE. UU.

- Cada presentación será un homenaje a la identidad guatemalteca. PODRÍA INTERESARTE: ¿Marimba orquesta de Fidel Funes dice adiós? Su hijo lo aclara La agrupación de marimba guatemalteca regresa a los escenarios internacionales para llevar un pedacito de Guatemala hasta el corazón de los migrantes. Fidel Funes y su Marimba Orquesta viajará por Estados Unidos para llevar el ritmo que mantiene viva la tradición, el orgullo y la música que los identifica como guatemaltecos con La leyenda continúa. La agrupación promete llevar ritmo, tradición y alegría a cada escenario. (Foto: X) "Los rumores son ciertos. Estamos a pocos días de iniciar nuestra gira por la Unión Americana", escribe la banda al compartir una imagen con la que confirman 19 fechas en distintos lugares de EE. UU. LEE: Se despiden de Fidel Funes y varios artistas muestran su pesar Serán 19 fechas en distintos puntos de la Unión Americana. (Foto: Instagram) Los integrantes recorrerán las ciudades de Oklahoma, Houston, Maryland, California, Nueva York y más entre octubre y noviembre próximo. La primera parada de la orquesta será el 10 de octubre en el Centenario Event Center, Oklahoma, y concluirá el 16 de noviembre próximo en Fiesta Night Club, Nueva Jersey.