Fidel Funes y su Marimba Orquesta lleva "La leyenda" a EE. UU.

Cada presentación será un homenaje a la identidad guatemalteca.
La agrupación de marimba guatemalteca regresa a los escenarios internacionales para llevar un pedacito de Guatemala hasta el corazón de los migrantes.
Fidel Funes y su Marimba Orquesta viajará por Estados Unidos para llevar el ritmo que mantiene viva la tradición, el orgullo y la música que los identifica como guatemaltecos con La leyenda continúa.
"Los rumores son ciertos. Estamos a pocos días de iniciar nuestra gira por la Unión Americana", escribe la banda al compartir una imagen con la que confirman 19 fechas en distintos lugares de EE. UU.
Los integrantes recorrerán las ciudades de Oklahoma, Houston, Maryland, California, Nueva York y más entre octubre y noviembre próximo.
La primera parada de la orquesta será el 10 de octubre en el Centenario Event Center, Oklahoma, y concluirá el 16 de noviembre próximo en Fiesta Night Club, Nueva Jersey.