El ministro de Finanzas, Álvaro González, aseguró este jueves 4 de febrero que la diferencia entre el presupuesto vigente, por Q107.8 millardos, y el que se planteó el Organismo Ejecutivo, por Q94.4 millardos, no podrá utilizarse porque no está financiada.

En cadena nacional, el presidente Alejandro Giammattei dijo que el monto del Prepuesto previsto para este 2021 es de Q94.4 millardos. Sin embargo, oficialmente el monto es de Q107.8 millardos. Las dudas surgieron por los 13 millardos de diferencia.

"La garantía es que no hay fondos, porque esos 13 millardos no tienen fuente de financiamiento porque son bonos Covid-19. Esos ya no los tenemos", señaló González Ricci previo a una reunión con la Comisión de Economía del Congreso.

Ese techo presupuestario de 13 millardos será quitado de los ministerios y trasladado a un fondo que, según el Gobierno, no se utilizará porque necesitaría que el Congreso apruebe nueva deuda.

"Si nosotros los tuviéramos que usar tendríamos que venir al Congreso a pedir más deuda que es lo que el presidente externó en la cadena nacional: que la idea es no venir al Congreso a solicitar nueva deuda", puntualizó González.

El funcionario agregó que en los próximos días se reunirán con representantes de las calificadoras de riesgo y organismos internacionales para explicarles el presupuesto.

El presupuesto vigente y las dudas

A criterio del jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, el presupuesto vigente es de Q107 millardos. "Legalmente el único que puede reducir el presupuesto es el Congreso. Ellos pueden hacer cualquier movimiento mientras no toquen el techo ni las fuentes de financiamiento", remarcó el diputado.

Por aparte, el consultor del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Ricardo Barrientos, recomienda que "lo más transparente es utilizar solo un techo presupuestario".

"Habría que esperar la respuesta de los organismos y las calificadoras de riesgo", concluyó el experto.

De momento, el Organismo Ejecutivo no ha planteado una iniciativa de ley para que el Congreso reduzca el monto total del presupuesto.