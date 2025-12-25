Versión Impresa
¡Increíble regalo! Captan un auto de lujo con moña en recorrido por la ciudad

  • Por Reychel Méndez
25 de diciembre de 2025, 13:29
El vehículo ha sido admirado por los conductores que se lo encontraron en las calles. (Foto: Redes Sociales)

Un automóvil de lujo se robó miradas mientras una grúa lo transportaba por la ciudad.

En redes sociales se popularizaron algunos videos de un vehículo lujoso que era transportado en una grúa con una gran moña roja, al usiva a un regalo navideño.

El inesperado protagonista se robó la atención de conductores que transitaban en las calles de la ciudad de Guatemala. 

Los videos de redes sociales han tenido comentarios de internautas que mencionan "lo suertudo" que debe ser el propietario del vehículo.

@rodriguez15_10

Que buen Regalo viva cayala

♬ original sound - Tori

 

 

