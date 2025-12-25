Presentan amparo ante la CC por asignación presupuestaria 2026 en Izabal

-

El planteamiento sostiene que el presupuesto no corresponde a los retos ambientales, sociales y estratégicos que enfrenta el departamento.

Este 25 de diciembre fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de amparo que señala que el presupuesto destinado a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE) no refleja las necesidades reales de la cabecera departamental de Izabal, ni la importancia que tiene este territorio para el país.

La acción legal fue presentada por el ciudadano Erick Sosa Aldana, quien señala que el monto asignado resulta insuficiente frente a las necesidades del departamento.

El recurso señala que la asignación no toma en cuenta la población, las condiciones sociales ni la importancia estratégica del departamento. (Foto: Cortesía)

En el planteamiento se advierte que la distribución actual del presupuesto no es equitativa ni proporcional, pues no toma en cuenta factores como la cantidad de población, las condiciones sociales, los retos ambientales y el papel estratégico que cumple Izabal.

A criterio de Sosa, esta situación contraviene principios básicos establecidos en la Constitución.

La acción busca que la CC revise el esquema de reparto de fondos y determine si cumple con criterios de equidad y proporcionalidad. (Foto: Cortesía)

El recurso detalla que Izabal enfrenta responsabilidades que van más allá de la administración local. Entre ellas, la atención a la contaminación en la desembocadura del río Motagua, considerada una de las zonas con mayor impacto ambiental en Guatemala.

Asimismo, se subraya su ubicación fronteriza con Belice, lo que le da un peso especial en temas de seguridad y soberanía nacional.

A esto se suman las limitaciones en servicios esenciales como salud, educación, agua potable y saneamiento, problemas que afectan directamente la calidad de vida de la población y que, según el planteamiento, no están siendo atendidos con el presupuesto asignado.

"A través de esta acción constitucional, se solicita a la Corte de Constitucionalidad que analice la legalidad y constitucionalidad del esquema de asignación presupuestaria aplicado, con el objetivo de garantizar una distribución justa, proporcional y acorde a las necesidades reales de la población del municipio y departamento de Izabal," se lee en el comunicado.