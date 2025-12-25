Las estrellas del futbol mundial pasaron la Navidad en familia

-

Este 25 de diciembre, el mundo del futbol hizo una pausa obligada para dar paso a las celebraciones navideñas. Lejos de los estadios, los entrenamientos y la presión competitiva, las grandes estrellas del balompié mundial aprovecharon la fecha para compartir tiempo de calidad con sus familias, algo que quedó reflejado en redes sociales a través de fotografías y videos que rápidamente se volvieron virales.

Uno de los protagonistas fue Lionel Messi, quien viajó a Rosario, Argentina, para pasar la Navidad junto a sus seres queridos. El capitán argentino celebró acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos y el resto de su familia. Precisamente Antonela compartió una imagen que dio la vuelta al mundo, donde se les ve con un atuendo relajado y veraniego.

El look de Navidad de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. pic.twitter.com/uLhhluV6hU — dataref (@dataref_ar) December 25, 2025

Del otro lado del mundo, Cristiano Ronaldo también celebró la Navidad en un entorno familiar. El astro portugués estuvo acompañado de sus hijos y de su pareja Georgina Rodríguez, quien compartió un emotivo video en el que se observa a Cristiano cargando a uno de sus hijos mientras caminan hacia el árbol navideño.

Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal ❤️ ✨ pic.twitter.com/Gfg8FZbBke — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2025

Las figuras del Barcelona y del Real Madrid no fueron la excepción. Futbolistas como Rodrygo Goes, Robert Lewandowski, Vinícius Jr. y Raphinha compartieron postales navideñas junto a sus familias, posando frente al tradicional arbolito. En Inglaterra, Haaland se vistió de Santa Claus.

Feliz Navidad de parte de los Lewandowski pic.twitter.com/7hIVT7v5Br — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 25, 2025

Here to spread some Christmas joy! (ICYMI: more Santa vibes on YT ) pic.twitter.com/VGBj8OvtOZ — Erling Haaland (@ErlingHaaland) December 25, 2025

Otros referentes sudamericanos también optaron por volver a casa. Ángel Di María pasó la Navidad en Rosario, mientras que Luis Suárez viajó a Uruguay para celebrar junto a su esposa e hijos. Por su parte, Neymar Jr., pese a encontrarse en proceso de recuperación tras una operación en la rodilla, pudo disfrutar de las fiestas acompañado de su pareja y sus dos hijas.

Vinícius and his girlfriend celebrating Christmas pic.twitter.com/RCSCmL2WNr — Madrid Zone (@theMadridZone) December 25, 2025

Incluso los entrenadores dejaron ver su lado más relajado. Carlo Ancelotti se volvió tendencia tras compartir una fotografía en el centro de Nueva York, posando junto al icónico árbol del Rockefeller Center.