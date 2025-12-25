EE.UU redefine las visas H-1B con una nueva tarifa de 100 mil dólares

-

Además se anunció el fin del sorteo tradicional y la implementación de un nuevo sistema que priorizará a trabajadores con mayor preparación y salarios más altos.

Las visas H-1B permite a profesionales extranjeros altamente capacitados trabajar de forma temporal en Estados Unidos, especialmente en campos como tecnología, ingeniería, ciencias y desarrollo de software. Este programa ha sido fundamental para empresas que buscan talento especializado fuera del país.

Una jueza federal dio luz verde al gobierno de Donald Trump para aplicar un cobro adicional de 100 mil dólares a este tipo de visado, una medida anunciada meses atrás y que ahora cuenta con respaldo judicial. El fallo considera que la administración actuó dentro de sus facultades al establecer la nueva tarifa.

Este programa de visado H-1B ha sido fundamental para empresas que buscan talento especializado fuera del país. (Foto ilustrativa: Istock)

En su resolución, la jueza Beryl Howell señaló que el presidente tiene autoridad legal suficiente para implementar políticas migratorias que, a su juicio, responden a intereses económicos y de seguridad nacional. Por ello, concluyó que la tarifa es válida y rechazó las impugnaciones presentadas contra la medida.

A pesar de avalar el cobro, la magistrada reconoció que el impacto podría ser considerable para compañías estadounidenses y universidades, que dependen del programa H-1B para contratar personal extranjero. El anuncio de la tarifa, con muy poco margen antes de entrar en vigencia, generó desorden y dudas entre los empleadores sobre su aplicación.

El aumento en el costo de la visa forma parte de una estrategia migratoria más amplia impulsada por Trump, quien ha reiterado que el programa H-1B ha sido utilizado para desplazar a trabajadores locales con mano de obra extranjera dispuesta a recibir menores salarios.

Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional informó que el sistema de asignación de estas visas también será modificado. El tradicional sorteo será reemplazado por un modelo que priorizará a solicitantes con mayor preparación profesional y mejores ingresos.

*Con información de Univisión Noticias