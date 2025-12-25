Macaulay Culkin reveló la razón por la que abandonó Hollywood

-

Macaulay Culkin decidió alejarse de la actuación cuando aún se encontraba en la cima de su popularidad, a los 14 años, esto dijo acerca de su decisión.

Culkin reveló que se alejó pues pasaba largas jornadas trabajando solo en los rodajes. Deseaba vivir experiencias propias de un adolescente y escapar de la presión y la soledad asociadas a su éxito en películas como Mi pobre angelito, queriendo socializar con personas de su edad.

"No hacía trabajos en grupo, era yo solo [...] No puedo decir cuántos Bar Mitzvah me perdí", expresó la estrella a la revista People.

En varias ocasiones se dijo que su padre ejerció una presión considerable y que fue víctima de abuso físico y psicológico: "Hazlo bien o te golpearé. Fue un hombre malo. Era abusivo, física y mentalmente, puedo mostrar todas mis cicatrices si quisiera", afirmó Culkin.

También destacó que lleva décadas sin contacto con su padre y que ninguno de los siete hijos ni los cuatro nietos de Kit, mantienen relación con él.

El impacto de la fama precoz y la dinámica familiar afectaron la percepción personal y emocional del ex ícono infantil.

Además dijo que jamás buscó la notoriedad ni la vida pública: "No hice mucho por llamar la atención de mis padres diciendo 'Mamá, papá, quiero ser famoso. Quiero hacer películas'. Simplemente empecé a hacerlas porque era bueno".

También dijo que ver sus propias películas le generaba la sensación de estar "como en una isla desierta", una metáfora de la soledad que vivía a pesar del reconocimiento mediático. Uno de los mayores vacíos fue la ausencia de reconocimiento emocional en su entorno.

"Nunca recibí la palabra 'orgulloso' cuando era niño", compartió el artista, quien ahora procura reconocer los logros de sus propios hijos para romper con ese ciclo.

Foto: AFP.

Su vida actual

Culkin tiene una vida alejada de los excesos de la fama junto a la actriz Brenda Song, con quien tiene dos hijos, Dakota y Carson, el ex ícono infantil ha encontrado una nueva perspectiva sobre la paternidad.

Macaulay Culkin

Alcanzó la fama tras encarnar a Kevin McCallister en Mi pobre angelito (1990) y su secuela Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992), también participó en otras producciones populares como Mi primer beso (1991), El ángel malvado (1993) y Ricky Ricón (1994).

Tras un retiro parcial durante la adolescencia, regresó más adelante con proyectos independientes, producciones teatrales y musicales, y se hizo conocido también por su banda The Pizza Underground.

