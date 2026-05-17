García Luna asegura que analizarán avances en casos contra exfuncionarios

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El funcionario aseguró que se analizará caso por caso en donde el afectado es el Estado y se relaciona con exfuncionarios, y que aún están en trámite.

Ante la interrogante de que, durante la gestión de la Fiscal saliente, Consuelo Porras se desestimaron procesos graves casos de corrupción, incluso la Fiscalía no se apersonaba a los casos en donde el afectado es el Estado y se relaciona a exfuncionarios, el nuevo Jefe del Ministerio Público (MP) dijo que es de analizar caso por caso.

Agregó que, en aquellos casos en donde existe una resolución definitiva, es imposible abrirlos, pero los que están en trámite será de analizar si se esta llevando bien la investigación, en forma correcta y objetiva para poder encaminarlos.

Resaltó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) tiene una labor importante como defensoras de los intereses del Estado, pero depende de los avances en materia penal pura que pueda realizar el MP.

El Fiscal General tiene una larga lista de pendientes por estudiar. (Foto: José Pos)

Casos de alto impacto

Los casos de alto impacto en el que se vinculan a funcionarios y figuras políticas con investigaciones y procesos penales vigentes.

Entre estos tipos de casos se pueden mencionar el caso UNOPS: Corrupción presidencia, que actualmente está pendiente de efectuar la audiencia de ofrecimiento de prueba, prevista para el próximo jueves 21 de mayo.

Otro es Odebrecht, en donde el MP ha reconfigurado la investigación alegando que los convenios fueron fraudulentos, buscado desestimar testimonios claves.

Existe una serie de casos pendientes de revisar y determinar cómo recomponer su trámite. (Foto: José Pos)

Además, del caso de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que se relaciona a investigaciones por compras anómalas y sobrevaloradas de medicamentos por Q377 millones que quedaron estancadas.

También, la Triangulación de fondos en el Seguro Médico Escolar, en donde a pesar de la existencia de denuncias basadas en informes de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) por la triangulación de Q4687 millones a través de empresas de cartón hacia cuentas internacionales, se mantiene sin judicialización.