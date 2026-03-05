MP: Comisión de Postulación conocerá pruebas de descargo de los postulantes excluidos

La Comisión de Postulación para Fiscal General y Jefe del MP, conocerá las pruebas de descargo de los 11 postulantes excluidos temporalmente.
Durante la sesión de este jueves 5 de marzo, los comisionados tendrán conocimientos de la defensa de cada uno de los aspirantes objetados por haber incumplido con los requisitos legales y de la convocatoria.
Con esto, el pleno de la Postuladora decidirá si la argumentación presentada es prueba suficiente para confirma o no la exclusión referida con anterioridad.
Los postulantes
Los aspirantes excluidos temporalmente del proceso de postulación de Fiscal General tuvieron tres días para presentar su defensa. Al final, los 11 postulantes separados del proceso hicieron valor su derecho de defensa.
Los postulantes excluidos temporalmente son:
- Blanca Odilia Alfaro Guerra de Nájera
- Marlon Orlando Ordoñez Cordón
- Sucelly Merlos Moya
- Yasly Osmín Pastora Gutiérrez
- Jaime Leonardo Tecú Guevara
- Irma Elizabeth Palencia Orellana
- Alida Adelina Arana Vicente
- Mario David Aguilar Gutiérrez
- Fernando Beltranena
- Edward Rosalío Gómez García
- Edgar Antonio Raymundo García
Excluidos
La Comisión de Postulación para Fiscal General tras la revisión de los 59 expedientes recibidos para establecer el cumplimiento de los requisitos legales y exigidos en la convocatoria decidió excluir temporalmente del proceso a 11 postulantes.
Entre los aspirantes separados del proceso temporalmente, sobresalen el nombre de las magistradas titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro e Irma Elizabeth Palencia Orellana.