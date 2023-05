"Ya se esperaba la orden de captura", dice exfiscal Stuardo Campo

El exfiscal contra la Corrupción en Guatemala a su llegada a Tribunales se pronunció por su captura.

El Ministerio Público (MP) ejecutó la captura del exfiscal contra la Corrupción en Guatemala, Stuardo Campo por delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

Campo, al llegar a la Torre de Tribunales, era escoltado por dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Unidad Antisecuestros.

En declaraciones a medios de comunicación dijo sentirse tranquilo, debido a que es una denuncia espuria, la cual se esperaba.

"Es parte de las persecuciones políticas que se han vuelto comunes en Guatemala, estoy acá con la frente en alto y con la convicción de que resolveré mi situación jurídica, no he cometido delito alguno, jamás he pensado en rehuir a ningún proceso", aseguró Campos.

Stuardo Campo, exfiscal contra la Corrupción del MP, detenido este viernes 26 de mayo brinda declaraciones.

La última acción de Campo en esa fiscalía fue solicitar la orden de captura en contra el juez Mynor Moto por irregularidades en el caso Libramiento de Chimaltenango.

En abril del 2021, Campo fue trasladado de Fiscalía a petición de la fiscal General, Consuelo Porras.